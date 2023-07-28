Meta上季收入升11%

年半首錄雙位數漲幅 今季展望勝預期 美國科企陸續放榜，Facebook母公司Meta連續兩季業績有驚喜！Meta公布截至今年6月底止的第二財季業績，收入有319.99億美元，不僅遠勝預期的311億美元，按年增幅更達11.02%，是自2021年第四財季以來首次重返雙位數升幅。該企又透露，短片分享平台Reels已吸引廣告進駐，且料第三財季收入介乎320億至345億美元，較華爾街預測的311.8億美元更為樂觀。消息刺激該企股價周四開市早段升近9%，報325.34美元。

業績公告顯示，公司上季賺77.88億美元，按年多16.46%；每股盈利2.98美元，多過市場預期的2.91美元。集團來自廣告的收入按年升11.88%，增速幾乎是首季4.1%的近3倍，連帶應用程式（App）收入按年增長11.81%至317.23億美元，相關經營利潤升17.61%至131.31億美元。

元宇宙虧損擴 料續增 不過，集團押重注的「元宇宙」業務——Reality Labs部門上季收入為2.76億美元，按年倒退38.93%，低於去年同期的3.39億美元和預測的4.21億美元，相關經營虧損按年擴大33.25%至37億美元。

Meta預計，今年元宇宙業務的虧損將較去年擴大，而由於公司繼續進行虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）領域的產品研發，且擴大生態系統投入，元宇宙業務明年的經營虧損將較今年大增。

惟行政總裁朱克伯格重申，投資元宇宙是長期賭注，無法保證賭注一定正確，正致力將人工智能（AI）與元宇宙結合。他又提及，集團各項業務在期內均有出色表現，包括Llama 2、Threads、Reels等新產品也進入明顯上升軌道，人工智能產品也會很快推出，同時待Threads用戶達數千萬名，就是變現之時。

至於Facebook的日活躍用戶數目繼續創單季新高，上季按年增4.87%至20.64億戶；第二季Facebook月活躍用戶數目（MAU）史上首次突破30億，達30.3億，按年升3.27%；另6月Meta「應用系列」（即Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger）日活躍用戶總數為30.7億，而今年3月的平均每日活躍用戶數為30.2億。

員工減14% 或重新招聘 此外，Meta最新預期，今年資本開支介乎270億至300億美元，少於原先估計的300億至330億美元。集團截至6月底止員工數目為71,469名，按年少14%，但Meta最新指經過多輪裁員後會重新啟動招聘，料明年職位有1至2%的增長。

Meta第二季業績摘要