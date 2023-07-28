SK集團：韓保競爭力 重心須移離中國

南韓第二大財團SK集團的董事長崔泰源表示，儘管中國是南韓最大貿易夥伴，但企業需要在中國以外實現多元化，這樣南韓工業才能保持競爭力。

崔指出，中國無疑是南韓最大貿易夥伴，但即使想提升與中國的貿易，考慮到中國的內部問題和國際地緣政治風險，這顯然存在不少限制。他認為，南韓要保持競爭力，必須將重心從中國移開，這就需要南韓企業尋找替代市場，並擴展到更多新興行業，包括涉及人工智能（AI）的業務。

華佔韓貿易比重續降 中國一直是南韓從半導體到顯示器等產品的最大買家，但隨着中國經濟增長放緩，加上中國企業在技術自主的國家目標推動下，透過更多高科技製造向價值鏈上游移動，中國佔南韓貿易的比重持續下降。韓媒引述中國貿易數據指出，今年上半年南韓對中國出口較去年同期暴跌24.9%；按中國的進口來源地分析，今年上半年南韓在中國進口來源地中所佔比重按年減1.5個百分點至6.1%，排名從第2下滑至第5。

對此，崔泰源表示，現在的市場都很分散，不再像過去那樣受到世貿組織（WTO）的控制。對於經濟依賴出口的南韓來說，這變成更大的挑戰，現在需要找出較小市場的需求。

事實上，隨着中美博弈，國際供應鏈重組，地緣政治風險上升，加上中國的勞動成本不如過去般便宜，在華外商紛紛尋求分散供應鏈到各地，即實施所謂的「中國+1」策略，將部分產能或投資轉至其他亞洲地區如印度及越南等地。