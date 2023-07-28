三星上季純利勝市場預期

三星電子上季業績繼續被記憶體業務重創，經營溢利按年暴瀉95.24%至6,700億韓圜（約40.92億港元），期內純利按年倒退85.84%至1.55萬億韓圜，勝市場預期。純利高過經營溢利乃財務收入所賜，公司指DRAM記憶體出貨量增長優於預期，下半年記憶體需求會逐漸改善。

下半年晶片需求料復甦 截至6月底止季度，收入按年跌22.26%至60.01萬億韓圜，過去的盈利支柱—設備解決方案（DS，半導體）收入按年跌48.31%至14.73萬億韓圜，並再錄經營虧損4.36萬億韓圜，記憶體收入按年挫57.44%至8.97萬億韓圜，同時帶來嚴重打擊集團業績的庫存減值。

換句話說，以晶片代工為主的記憶體以外DS收入為5.76萬億韓圜，按季升19.75%，按年則跌22.37%。期內晶片代工的經營溢利因為產能利用率下降而顯著倒退，惟3納米製程「更穩定」，採用第三代GAA（運算元件架構）工藝的產品量產順利。展望下半年，市場復甦仍有高度不確定性，但通脹回落及晶片公司客戶去庫存力度減弱下，需求會漸見復甦。

三星等記憶體大廠為應對售價「跳崖」紛紛削減資本開支，拖累美國半導體設備商泛林集團（Lam Research）於截至6月25日止第四財政季度錄得收入按年倒退逾30%，經調整純利按年倒退34.23%至8.03億美元。

不過，三星昨日一邊揚言進一步減低DRAM及NAND Flash的產量，一方面指出因應人工智能（AI）驅使大型雲服務商加緊投資，刺激高性能記憶體之需求，推動DRAM整體出貨量好過原先預期，擬於明年把HBM（高頻寬記憶）DRAM的產量加倍，迎接AI應用的增加。

泛林收入指引好過預期 泛林行政總裁阿徹（Tim Archer）亦稱，AI方興未艾，AI伺服器及數據中心的滲透率每高一個百分點，就會增加半導體設備投資10億至15億美元。該企指引9月底止本財季收入31億至37億美元，中間值34億美元雖意味按年跌32.99%，但好過市場預期。