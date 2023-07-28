三星擬推平價摺機吸客

小米下月搶灘 Apple摺疊手機或2025登場 三星電子可謂南韓的支柱企業，上季盈利全靠智能手機等流動電子產品支撐，難免要鞏固優勢應付業績的波動。面對智能手機市場飽和及隨之而來的激烈競爭，三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示，集團計劃擴大摺疊式智能手機的價格範圍，即推出更便宜的摺機，跟中檔的智能手機對撼。可是，其死敵蘋果公司（Apple Inc.）的iPhone也不排除會推出摺機，變相於高檔領域捅其一刀！

三星最新找來防彈少年團（BTS）成員SUGA助陣推出的Galaxy Z摺機仍在走高檔路線，Flip賣999美元，Fold賣1,799美元，8月11日發售。

事實上，摺機是當前智能手機市場碩果僅存的亮點。市場研究機構IDC估計，這款機型今年出貨量會增長50%，跟整體倒退3.2%南轅北轍。當然，摺機只會佔當中1.8%，以全年出貨量預測12億部計算，即216萬部左右。現階段最大的挑戰是可以說服消費者不買不可的「殺手級應用」。

另一市場研究機構Counterpoint不排除Apple會在2025年推出一款摺疊式iPhone，可能成為Apple的增長點。盧泰文似乎處之泰然，指摺機的競爭正好說明它漸成主流，三星會透過與Meta、Google和微軟等科企在軟件上合作，並與後兩者洽商在生成式人工智能（AI）領域尋求搞作。

三星於最新的季績演示材料中提到，下半年智能手機市場會回復按年增長，主要是隨着高檔機需求改善，摺機就是公司推動有關收入增長的策略所在。Counterpoint估計，到了2027年，售價600美元以上的高端智能手機當中，30%會是摺機，三星自己的目標是2025年時，摺機佔高檔機銷量的比例就到一半。

內地手機出貨增長看淡 對於現時在手機和電動車兩線作戰的小米來說，挑戰尤其大。IDC估計，小米上季智能手機出貨量按年倒退17.5%，「跑輸大市」足足15.4個百分點，市場份額正被華為追上。華為的撒手鐧正是摺機，其在今年首季的相關內地市場份額為25%，落後OPPO（38%），但勝三星（18%）。

IDC續指，內地廠商多數在第四季出新機，可望推動出貨量，但由於內地智能手機市場仍在低谷，預期增長仍會偏弱，消費者需求尚未復原。

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