69%港人：用個人數據 能提升與品牌連繫

於美國上市，主營雲通訊平台的Twilio，最近發布市場首個《亞太區消費者個人數據革命》調查，分析香港及亞太區消費者就數據私隱的心態轉變和數碼營銷的演變。研究顯示，87%香港受訪者更傾向與直接收集個人數據的品牌建立連繫，少於一半受訪者願意分享性別及年齡等人口統計數據。

51%對數據被運用有認知 調查反映消費者欣然接受個人化體驗，但數據私隱仍是關鍵，信任度、透明度以及教育是香港數碼營銷界在建構可持續數據共享生態時的基石。儘管香港人是最謹慎的消費者，仍有72%受訪者表示如品牌發生數據洩露後能做到開誠布公，就依然願意繼續分享個人數據。

在幾乎所有企業和機構都在不同程度上利用消費者個人數據的情況下，調查顯示，51%香港受訪者對其個人數據如何被運用有一定認知；分享個人數據的樂意程度與對機構如何利用數據的認知有着關聯性，知情的消費群是促進可持續數據共享生態系統的關鍵。

雖然大部分香港受訪者樂見個人化體驗的好處，甚至69%受訪者表示個人數據的使用提升了與品牌網站之間的連繫，但依然是亞太區消費者中最謹慎的一群，55%受訪者對於社交媒體平台向其他品牌或企業分享其個人數據感到憂慮。

60%冀資料不會售第三方 此外，七成香港消費者更願意與其信賴的品牌分享個人數據。私隱保護是另一個必要性，六成香港消費者期望品牌能保證個人數據只存放於機構內部，並且不會出售予第三方，其比例為亞太區受訪者之中最高。