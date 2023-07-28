逾半B2C港企滿意數碼支付工具

香港生產力促進局昨日公布《企業數碼支付環境調研》結果發現，以消費者為服務對象（B2C）之企業平均接受5.6種支付方式，當中4.1種為數碼支付方式。該類受訪企業中，七成接受轉數快支付，67%接受信用卡支付，61%接受二維碼支付。相比之下，以商業機構為服務對象（B2B）之企業僅平均接受2.1種數碼支付方式，可見仍有更廣泛的採用空間。

對提高安全期望大 此外，51%的香港B2C企業對數碼支付工具的整體表現感到滿意，而B2B企業的滿意度僅得41%。若能進一步提升跨境支付和貨幣多樣性的接受程度，B2C和B2B企業都可以從中受益。調研亦顯示，跨境消費支付方式選擇有限，可能會對B2C企業進軍其他市場構成障礙。同時，B2C企業亦對提高支付安全有更大期望；另香港B2B數碼支付工具在滿意度上仍有改善空間，表現在處理跨境支付、接納多種貨幣及保障交易安全等主要範疇未如理想。

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，隨着電子商貿的發展及消費者購物行為轉變加速了香港支付工具數碼化，消費者支付方式可謂百花齊放，從B2C企業廣泛採用轉數快和二維碼支付等「新型」數碼支付工具進行本地支付可見一斑。然而，B2B企業支付數碼化進度卻相對落後，期望新科技如區塊鏈、數碼貨幣及智能合約可促進行業發展，為B2B支付用戶提供更多的支付選項。

增跨境付款較迫切 他又指，雖然香港的數碼支付採用率並不遜於其他市場，但企業仍然對提供更多支付方式選擇有着急切需要。隨着香港與內地及世界各地的聯繫變得更緊密，調研結果亦反映B2C和B2B企業對增加跨境支付方式選擇的需求變得更為迫切。透過提供更無縫及更輕易的支付方式，本地企業必定能加快步伐，走向國際。