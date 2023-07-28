深圳車牌均價2.8萬 7年低

今年第二季以來，內地經濟景氣轉弱，即使是邊境核心城市的深圳，亦不例外，單是車牌價格下跌，就反映需求疲弱。內媒引述深圳市交通運輸局7月粵B小汽車牌照競價結果顯示，個人小汽車牌照平均成交價格為2.87萬元（人民幣‧下同），連續兩個月低過3萬元。

內媒報道，2017年8月，深圳實施「限外」，該年底粵B車牌拍賣均價一度高見9.5萬元，而近年維持在5萬元附近上落，疫情期間亦未見大變化。在2016年3月至今年5月期間，深圳個人小汽車牌照競拍均價從未曾低過3萬元。報道引述業界表示，近期深圳小汽車牌照價格大跌，可能與居民消費力下降有關。事實上，疫情後客戶購買力未見全面恢復，且汽車銷量速度減慢，牌照需求量與價格亦隨之下降。