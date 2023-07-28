深圳車牌均價2.8萬 7年低
今年第二季以來，內地經濟景氣轉弱，即使是邊境核心城市的深圳，亦不例外，單是車牌價格下跌，就反映需求疲弱。內媒引述深圳市交通運輸局7月粵B小汽車牌照競價結果顯示，個人小汽車牌照平均成交價格為2.87萬元（人民幣‧下同），連續兩個月低過3萬元。
內媒報道，2017年8月，深圳實施「限外」，該年底粵B車牌拍賣均價一度高見9.5萬元，而近年維持在5萬元附近上落，疫情期間亦未見大變化。在2016年3月至今年5月期間，深圳個人小汽車牌照競拍均價從未曾低過3萬元。報道引述業界表示，近期深圳小汽車牌照價格大跌，可能與居民消費力下降有關。事實上，疫情後客戶購買力未見全面恢復，且汽車銷量速度減慢，牌照需求量與價格亦隨之下降。
新能源車分流部分需求
另一原因，乃新能源汽車消費增長分流了部分牌照需求。事緣深圳是新能源汽車普及率最高的城市之一，也是新能源汽車龍頭企業比亞迪股份(01211)的總部所在。深圳市政府為了鼓勵新能源汽車發展，在2019年底將原先的每年新增10萬張車牌限額收縮至8萬張，同時規定混合動力小汽車和純電動小汽車可以直接上免費的「綠牌」，不需要像普通燃油車通過競價或者搖號去「爭奪」每年只得8萬張限額的普通燃油車牌照，即「藍牌」。鑑於新能源汽車不受限牌政策約束，且市佔率不斷上升，對車牌價格造成相應影響。
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