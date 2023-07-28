平治多賺8% 上調全年回報目標

歐洲豪華車品牌平治（Mercedes-Benz）公布，第二季息稅前利潤（EBIT）增長8%至50億歐元，收入上升5%及382億歐元。集團表示，雖然供應鏈問題及能源價格壓力有所緩解，但預計全球經濟前景將較為低迷，緊縮貨幣政策亦會對消費者帶來壓力。

集團預計，全年EBIT將與去年的205億歐元持平，優於此前預計的略有下降。同時，集團亦將全年調整後銷售回報率從之前的11至13%，上調到13至15%，這是不到3個月內第二次上調目標。

次季續轉型 多項技術創新 次季集團繼續轉型，並有作出多項技術創新，包括在北美啟動了將ChatGPT集成到平治乘用車的測試計劃。MBUX的用戶可以使用ChatGPT來增強語音助手，不僅可以接受自然的語音命令，還可以進行具有全面答案的對話。

數據顯示，使用ChatGPT功能時，參與者與MBUX交互的可能性增加了一倍。集團將在歐洲提供「自動變道」功能，這是一種SAE 2（2）級智能駕駛輔助系統，以便及時交付首批新款E級轎車。

次季集團工業業務的自由現金流增至34億歐元，去年同期為14億歐元；營運資金的積極發展主要是由於庫存積累較上年減少。工業業務的淨流動性增至258億歐元，去年底為266億歐元；第二季度集團對房地產、廠房和設備的投資總額為8億歐元，與去年同期相同。由於對未來平台和技術（包括MB.OS）的投資增加，研發支出達到24億歐元，去年同期為22億歐元。