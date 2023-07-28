通用本田等7車廠擬合資攻美充電樁

隨着電動車在全球普及化，愈來愈多汽車製造商都垂涎這板塊商機。外媒報道指，來自北美、歐洲、日本、南韓等7家大型汽車製造商表示，正組建一家新公司，在美國提供電動車充電服務，並試圖利用美國政府的補貼，挑戰特斯拉（Tesla）的市場地位。

圖挑戰Tesla市佔 報道指，新公司獲美國的通用汽車、擁有雪鐵龍等品牌的歐美合資車廠Stellantis、南韓的現代汽車和起亞汽車、日本的本田汽車、歐洲的寶馬及平治共7家大型車企支持，並計劃安裝至少3萬個快速充電樁，從主要高速公路沿線和城市開始。7家車廠合計已佔美國汽車市場銷量一半，但電動車市佔率遠落後於特斯拉。

報道又指，新公司會支援兩種充電接頭，一是由特斯拉主導的NACS，另一則是多組合充電系統（CCS）。據報每個充電站都將配備多個快速充電直流站，亦會像加油站般提供一些便利設施，如廁所、餐飲服務和零售業務，而旗艦站更會提供額外的服務設施，計劃首批充電站將於明年夏季開放，主要集中在城市和高速公路上。

市場預計，上述新公司和特斯拉設置的充電樁，料將在美國安裝50萬個超級充電樁，耗資數十億美元，相信可以滿足美國電動車基礎設施計劃的要求。

7大車廠未有披露合資公司的投資額及新公司名稱，但表明歡迎更多公司加入，對於會否引發反壟斷，則仍需要獲得監管部門的批准。