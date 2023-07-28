小鵬股價飆33%近一年高

小鵬港股周四一度高見81.45元，乃去年8月23日之後新高；全日仍飆33.88%，收報81元，成交額高達51.39億元，是全日最多成交個股。不過，「北水」昨日已率先獲利回吐，經港股通淨沽出10.69億元小鵬。

福士周三晚公布，與小鵬達成技術合作框架協議，並收購後者約4.99%股權。雙方計劃面向中國的中型車市場，並利用各自的核心競爭力，及小鵬的G9平台、車聯網及智能輔助駕駛系統（ADAS）軟件，共同開發兩款福士汽車品牌的電動車型，料2026年開始投產，未來還將在多個領域探索更多潛在的戰略合作，包括未來電動車平台、軟件技術和供應鏈方面的合作。

這份合作協議對小鵬而言，除了意味其技術專長獲得海外企業認可，還能獲得一筆資金助公司發展，把集團在自動駕駛領域的投入變現。小鵬名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，公司預計與福士交易將帶來可觀經常性收入，可能比預期更早實現盈利。

福士負責中國區業務的管理董事貝瑞德表示，中國市場新能源汽車滲透率已超過30%，預計到2025年將達50%，福士要迅速抓住市場增長的巨大潛力。另福士旗下奧迪（Audi）亦與中國合資夥伴上汽集團簽署戰略備忘錄，進一步深化現有合作，通過共同開發、擴展高端市場智能網聯電動汽車產品組合。奧迪將會推出全新的電動車型，進入到此前在中國尚未覆蓋的細分市場。消息推動在上海掛牌的上汽升1.53%。

此外，福士汽車第二季經營溢利56億歐元，按年增24.7%，但差過市場預期，集團把全年汽車交付量預測由約950萬輛，降到900萬至950萬輛。另該企上半年在華交付145.19萬輛汽車，按年跌1.2%。

車股昨普遍做好