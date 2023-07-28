小鵬股價飆33%近一年高
夥福士拓電動車帶動 北水食胡淨沽10億
中國造車新勢力之一的小鵬汽車(09868)獲德國車廠福士汽車（Volkswagen，內地稱「大眾汽車」）豪擲7億美元（約55億港元）入股，雙方將共同開發兩款福士品牌純電動車。這家誕生不到10年的中國初創車企之技術獲得國際傳統汽車巨頭青睞，帶來想像空間，推動小鵬股價周四重越80元大關，創去年8月23日之後新高，全日飆逾33%。小鵬美股周四早段曾升6.83%。
小鵬港股周四一度高見81.45元，乃去年8月23日之後新高；全日仍飆33.88%，收報81元，成交額高達51.39億元，是全日最多成交個股。不過，「北水」昨日已率先獲利回吐，經港股通淨沽出10.69億元小鵬。
福士周三晚公布，與小鵬達成技術合作框架協議，並收購後者約4.99%股權。雙方計劃面向中國的中型車市場，並利用各自的核心競爭力，及小鵬的G9平台、車聯網及智能輔助駕駛系統（ADAS）軟件，共同開發兩款福士汽車品牌的電動車型，料2026年開始投產，未來還將在多個領域探索更多潛在的戰略合作，包括未來電動車平台、軟件技術和供應鏈方面的合作。
這份合作協議對小鵬而言，除了意味其技術專長獲得海外企業認可，還能獲得一筆資金助公司發展，把集團在自動駕駛領域的投入變現。小鵬名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地表示，公司預計與福士交易將帶來可觀經常性收入，可能比預期更早實現盈利。
奧迪上汽合作推電動車
不過，交銀國際認為小鵬與福士的合作在短期內難以轉化為利潤，股價或過度反應，加上小鵬自身的銷量增長仍受激烈競爭及來自同行壓力，維持小鵬「賣出」評級及目標價39.3元。大和同樣憂慮小鵬面對來自比亞迪股份(01211)及吉汽的激烈競爭，予小鵬美股「沽售」評級。
福士負責中國區業務的管理董事貝瑞德表示，中國市場新能源汽車滲透率已超過30%，預計到2025年將達50%，福士要迅速抓住市場增長的巨大潛力。另福士旗下奧迪（Audi）亦與中國合資夥伴上汽集團簽署戰略備忘錄，進一步深化現有合作，通過共同開發、擴展高端市場智能網聯電動汽車產品組合。奧迪將會推出全新的電動車型，進入到此前在中國尚未覆蓋的細分市場。消息推動在上海掛牌的上汽升1.53%。
此外，福士汽車第二季經營溢利56億歐元，按年增24.7%，但差過市場預期，集團把全年汽車交付量預測由約950萬輛，降到900萬至950萬輛。另該企上半年在華交付145.19萬輛汽車，按年跌1.2%。
恒汽今復牌 擬籌39億
自去年4月停牌的恒大汽車(00708)公布，已達成所有復牌指引，故申請今日復牌。公司未來將根據實際情況推出一系列恒馳車型，目標包括恒馳6和恒馳7。惟目前旗下天津工廠產能利用率受資金緊張影響，且存在員工薪資不能及時發放的情況。恒汽指擬通過股權或債務融資方式籌集約5億美元（約39億港元），以供恒馳5的產銷和營運資金。
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