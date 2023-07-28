港鐵商場轉廢為「寶」推廣環保

由即日起至9月3日，港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城聯同多個本地環保創作團隊，攜手推出「Summer Ecoland綠遊環寶盛夏」，將日常的廢物回收，再改造成不同的主題藝術裝置，以及舉辦環保回收與自然保育展覽。

8月辦連串精彩活動 另外，以上港鐵商場更於8月份準備連串精彩活動，包括環保樂器音樂表演、升級再造環保工作坊及流動碎膠機體驗等，讓大家以不同角度了解保護環境及大自然。

港鐵公司總經理－投資物業龍子豪表示，在暑假期間，除了為大眾提供休閒空間外，亦特別推出環保主題活動，加入廢物回收、升級再造等元素，將環保及保育訊息帶入社區，讓大眾體驗別具意義的探索大自然旅程，為保護環境出一分力。

他又提到，港鐵公司一直推動Art in MTR，今次的主題完美結合環保與藝術，充滿創意及藝術色彩，為顧客帶來新意。此外，商場內亦設置一系列的回收箱、入樽機、太陽能發電板等，支持循環再用及可再生能源發展。公司旗下子公司品牌LOUDER亦提供多元化零售平台，讓本地創作品牌推廣其環保產品，從生活用品及食品體驗綠色健康生活。

暢遊青衣城「潛游綠海」 了解海洋保育重要性 青衣城的升級綠色海洋世界中的6米長巨型鯨魚，是由Dreamcubics在全港約20間中學回收膠樽，再將回收塑膠打碎後變成rPET線材，以3D打印技術配合不同燈光效果製作而成。&dear亦將回收膠樽打造出一系列海洋生物，包括海龜及企鵝等，與大家結伴在海底世界暢泳！此外，場內更設有海洋保育小資訊，大眾可以深入了解更多保護海洋知識。

走進德福廣場「夢幻森之谷」 認識木材回收循環再生 The Wasted HK透過回收樹木變成樹藝，多達300塊由將軍澳海水化淡廠提供的回收木材打造成德福廣場內的4.5米高升級大樹，大家更可將手放在感應器上，樹上的小燈泡隨即閃動，更可聽到大自然的脈搏聲，療愈身心。場內的環保再生木材主題展覽，大眾可近距離欣賞各式木製飾品，體驗到木材循環再生的意義。

共享PopCorn「盛夏『膠』遊樂」 喚醒對動物大自然關注 視塑膠為寶的Gaau1 Up以300多個回收膠袋壓製成幻彩膠片，打造出2.5米高的露營帳篷，還有以回收車胎、木卡板及口罩升級再造出不同的「膠」遊藝術裝置，讓大眾可於商場享受室內郊遊樂趣。另外，&dear亦以回收膠樽製作出多款香港野生動物包括赤麂及豹貓，以藝術創作提高大家對廢物回收、動物及大自然的關注及認識！

參觀The LOHAS康城「大自然探索展」 發掘大自然生態多樣性 The LOHAS康城與EDITECTURE及香港木庫兩大環保藝術團隊合作，將回收膠樽及棄樹重塑成以西貢常見的桃金娘花及虎斑蝶為靈感的巨型藝術裝置，充滿着活力及藝術色彩，更令「廢物」升級，創造再生價值。另外，大家更可細覽場內逾百款由香港生物多樣性博物館精選的昆蟲標本，發掘環境保護及保育的重要性。