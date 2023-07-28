普拉達半年多賺62%

國際奢侈品牌普拉達（01913，Prada）公布截至6月底止的半年業績，期內純利3.05億歐元（約26.31億港元），按年上升62.09%，略優於市場預期，每股盈利0.119歐元，不派中期息。期內毛利率攀升到80.3%，按年升2.6個百分點，主要由於平均價格上升、分銷渠道的銷售組合優化及生產費用承擔增加，加上通脹壓力減弱。

在品牌層面，今年上半年Prada零售銷售淨額增加17.7%，第二季度的增長率為14.7%，較第一季度的21.1%更為溫和及穩健，處於較高的比較基礎上；Miu Miu的零售銷售淨額於上半年錄得增長50.1%，第二季度進一步加速增長，增幅達57.3%，而第一季度增41.9%，因得益於中國及亞洲的品牌曝光度提高，以及受所有市場及所有產品類別的增長所推動，部分原因是正在進行的零售改造計劃。