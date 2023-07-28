內地遊戲玩家創新高 銷售收入照跌

中國遊戲產業復常步伐大不如前，雖然今年上半年電子遊戲玩家數量增至6.68億名，創紀錄新高，約佔內地總人口近一半之多，但內地遊戲市場實際銷售收入規模按年跌2.39%，至1,442.63億元（人民幣‧下同）。

遊戲產業最新報告在中國國際數字娛樂產業大會（CDEC）舉行期間發布，提到上半年收入按年下降的主因，是用戶消費意願及消費能力在首4個月尚未恢復，進入5月後，市場收入出現較大增幅，仍無以抵銷此前降幅，預計下半年將會出現較為強勁的反彈。