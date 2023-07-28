內地遊戲玩家創新高 銷售收入照跌
中國遊戲產業復常步伐大不如前，雖然今年上半年電子遊戲玩家數量增至6.68億名，創紀錄新高，約佔內地總人口近一半之多，但內地遊戲市場實際銷售收入規模按年跌2.39%，至1,442.63億元（人民幣‧下同）。
遊戲產業最新報告在中國國際數字娛樂產業大會（CDEC）舉行期間發布，提到上半年收入按年下降的主因，是用戶消費意願及消費能力在首4個月尚未恢復，進入5月後，市場收入出現較大增幅，仍無以抵銷此前降幅，預計下半年將會出現較為強勁的反彈。
與去年下半年比較，今年上半年收入已增22.2%。自主研發遊戲方面，內地市場實際銷售收入佔1,217.84億元，雖按年降2.25%，但按半年升24.5%。
騰訊收購日本遊戲商
堪稱遊戲界老大哥的騰訊控股(00700)據報加速擴展海外版圖，繼波蘭電腦遊戲工作室Techland稱騰訊已展開入股為其大股東的進程之後，日本遊戲公司VISUAL ARTS昨亦宣布將轉讓股份給騰訊成為其子企。單計7月，騰訊還投資收購了兩家海外遊戲工作室Lucid Games和Lighthouse Games，或反映巨頭有意阻止海外優質遊戲團隊落入競爭對手之中。
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