杭州銀彈攻勢鼓勵生育

近年內地人口增長放緩，各地政府先後推出「銀彈」攻勢鼓勵生育。據報杭州市政府昨發布通知，對符合條件的二孩、3孩家庭分別發放2,000元（人民幣‧下同）、5,000元的孕產補助，補助標準為生育二孩的一次性補助5,000元、3孩的一次性補助兩萬元。

內媒引述相關通知指，申請孕產補助的女方需滿足有杭州戶籍、懷孕生育時間在今年1月1日後等條件，申請育兒補助的家庭新生子女戶籍需首次登記在杭州市。兩項補助均有申請時限，申請孕產補助應在女方懷孕滿24周至子女出生後180日內提出，申請育兒補助亦應在子女出生後180日內提出。

貝殼研究院的監測昨顯示，今年7月百城首套主流房貸利率平均為3.9厘，二套主流房貸利率平均為4.81厘，均較上月下降10點子。雖然內地屢出招呵護房地產行業融資環境，但最近再多一家大型房企申請重整。內媒引述河北地方民企隆基泰和在微信號發布公開信稱，受疫情及房地產行業下行影響，隆基泰和出現流動性危機，並向法院申請重整，近日已裁定受理。

然而，弘毅貳零壹伍（深圳）股權投資基金中心近日新增一則股權凍結資訊，被執行人為大連萬達集團，凍結股權數額5億元，而凍結日期自今年7月至2026年7月，執行法院為鐵路運輸中級法院。