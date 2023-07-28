華債務佔GDP比率破頂

次季升至283% 中央冀谷消費融資救經濟 儘管消費者和企業債務增速放緩，但中國的宏觀槓桿率持續創新高！數據顯示，今年第二季內地的債務總額佔國內生產總值（GDP）比例高達283.9%，反映債務增速雖緩，但經濟增速放緩更甚。市場預期，中國人民銀行領導層既已完成大執位，促進企業金融需求的舉措勢成新重點。國家金融監督管理總局昨便明言，把支持恢復和擴大消費放在優先位置。

國家金融與發展實驗室（NIFD）報告指，上季宏觀槓桿率從首季281.8%上升2.1個百分點，上半年累升10.8個百分點。NIFD解釋，債務增速已屆較低水平，上季實體經濟存量債務達351.5萬億元（人民幣‧下同），按年僅增9.3%，慢過首季的10.1%增速。宏觀槓桿率之所以還上升，主因經濟增速放緩得更嚴重。

商業銀行不良貸雙升 該機構預計，今年宏觀槓桿率將升逾11個百分點，主要是本季續攀升帶動，意味宏觀槓桿率或未見頂，同時經濟增長下行壓力恐加劇。因上季居民及企業債務增速分別為7.2%及9.6%，兩者只是過去20年平均增速的一半。雖然內地總體債務沒有收縮，但經濟放緩的前景令家庭更關心修復資產負債表，企業則不願借錢擴張。

金監總局初步統計，上半年商業銀行實現淨利潤1.3萬億元，按年僅升2.6%，增速較去年同期降4.5個百分點。期內，商業銀行貸款損失準備餘額增4,561億元，撥備覆蓋率為206.1%，商業銀行資本充足率為14.66%；不良貸款率則為1.68%，雖然按年降0.08個百分點，亦低於去年底的1.71%，但略高於今年首季的1.62%；不良貸款餘額亦增至4萬億元，較年初多2,021億元，即與不良貸款率按季雙升。

不過，當局仍強調，將持續加大重點領域和薄弱環節支持力度。具體工作包括引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，促進居住消費提升，積極發展服務消費，增強居民的消費信心；再來，就要做好對重點領域投資的融資保障，加大對符合國家發展規劃重大項目的融資支持，推動金融服務製造業的發展，及經濟持續回升向好。

6月工業利潤跌幅收窄 人行副行長張青松昨亦指，金融部門將聚焦國家重大科技創新領域、科技型中小企業、科技成果轉化和產業化等重點方面，推動金融資源更多投向實體經濟和創新領域。股權投資是滿足初創期科創企業資金需求的主要方式，同時要採取「股貸債保」聯動的綜合支撐體系，且將從4大重點進一步增強債市支持科創的能力，如研究建設高收益債券專屬平台。

工信部也將與財金部門深化對接合作，強化產業與金融財政政策對接。國家統計局公布，6月規模以上工業企業利潤按年跌8.3%，降幅較5月收窄4.3個百分點。上半年計，利潤按年跌16.8%，為年內最少。該局指，上半年有七成以上行業盈利比首季改善，其中以製造業盈利改善最為明顯。

內地債務佔GDP比率