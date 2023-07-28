金發局：香港仍擁國際金融中心優勢

香港積極向外招商引資，香港金融發展局主席李律仁認為，隨着全球大環境改變，香港作為國際金融中心的思路也要有變化，從過去連接中西方的簡單橋樑，進一步演變成連接多地區的網絡，包括聯繫中國與中東、東盟、歐亞等地區，強調除了吸引資金來港，也可以輸出香港的金融服務，協助當地市場進一步發展。

預告11月出訪中東 他坦言，地緣政治局勢緊張，尤其中美關係以新模式、新形勢發展，令各地的關係產生微妙變化，擔當簡單的橋樑角色難了，但香港有深厚網絡，「全球性的國際金融中心」的優勢仍在。同時預告，金發局未來一年會加強與中東、東盟等地的合作，包括政策研究，而11月也會派員到訪中東。

事實上，香港金融管理局與沙特阿拉伯央行於利雅得時間7月26日簽訂諒解備忘錄，促進金融創新方面的共同討論，亦會加快在各個相關金融科技領域的合作。雙方借此機會分享在研究與創新方面的經驗，重點範疇包括監管科技、代幣化及支付基建等最新發展。

然而，本港持續面對金融人才短缺。身兼香港保險業聯會主席、金發局拓新業務小組召集人黃子遜認為是「開心的問題」，反映市場上仍有不少商機，粗略估計金融保險業現時大約缺4,000至5,000人。

金發局董事會成員施穎茵補充指，金融市場發展迅速，特別是金融科技和綠色金融的人才在全球均從缺，除了搶人才外，業界一直為從業員提供再培訓，以助本地人才提升技能。

另外，美國參議院外交關係委員會早前通過法案，支持撤銷香港駐美國3個經貿辦（ETO）的豁免權，若日後國會兩院通過及經美國總統指令，便面臨要關閉。有評論認為ETO在美角色，日後可找其他機構取代。不過，李律仁直言，取代ETO角色「諗都唔敢諗」，因為ETO的網絡及工作量非常龐大，需大量資源。