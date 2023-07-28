美GDP季增2.4%勝預期 油價曾升破80關

在強勁的內需消費及外國投資帶動下，美國第二季度國內生產總值（GDP）增長重新加速。商務部公布，上季GDP以年率計按季增長2.4%，不僅遠高於市場估計的1.8%，亦高於首季度的2%增幅，反映出美國經濟形勢一片大好。受強勁的經濟數據提振，紐約期油曾升穿每桶80美元，創4月份以來新高。

消費復勇 道指高開122 從分項數據來看，上季的經濟增長主要受消費所帶動，貢獻了1.12個百分點的升幅，當中又以服務業消費為主（佔0.95個百分點）。私人投資亦貢獻了0.97個百分點的增長，其中有0.83個百分點屬於「非美國居民的固定資產投資」，意味海外資金正在加大對美國的投資。不過，這些增幅有部分遭淨出口的負面影響所抵銷。

股市方面，美股3大指數周四早段向好，道指曾升122點，報35,632點；標指升40點，報4,607點；以科技股為主的納指升232點，報14,360點。

麥當勞上季純利飆94% 大型企業繼續發布季度成績表。美國最大連鎖餐廳麥當勞公布截至於6月底止一季業績，期內收入按年增加13.62%至64.97億美元，純利亦按年上升94.47%至23.1億美元。不過，撇除去年同期出售俄羅斯業務及其他單次因素的影響後，經調整純利實際上按年升22.72%至23.24億美元。

就銷售數據而言，麥當勞公布，上季美國同店銷售按年增長10.3%，主要受惠於加價、客流量增長，以及營銷活動的作用。國際自營業務同店銷售升11.9%；而國際特許經營業務的同店銷售更大升14%，為3大業務部門中增長最強，主要反映「以中國為首地所有地區的強勁銷售表現」。該公司股價早段曾升2.05%。

全球第二大電子付款網絡萬事達卡（Mastercard）上季收入按年增14.04%至62.69億美元，淨利潤按年升25.05%至28.45億美元。行政總裁Michael Miebach表示，強勁的收入及盈利增長主要受惠於消費支出的韌性，特別是在旅行、服務業方面。該公司股價曾升0.69%。