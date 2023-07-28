聯儲未為加息周期落閘

美利率升抵22載高 歐跟風上調¼厘 市場普遍認為歐美的加息周期已步入尾聲，關鍵是何時才能正式「確認」貨幣政策緊縮周期結束。美國聯儲局於香港時間周四凌晨公布議息結果，一如市場預期加息0.25厘，使聯邦基金利率目標區間升到5.25至5.5厘，創下逾22年新高，惟卻始終不肯明言下一步政策的決定。另邊廂，歐洲央行昨日亦宣布加息0.25厘。

歐央行：9月會議不減息 歐元區3大政策利率，即主要再融資操作利率（MRO）、邊際貸款利率（MLF）和存款利率，分別升至4.25厘、4.5厘及3.75厘。歐洲央行行長拉加德表示，通脹在太長時間內居高不下，潛在通脹壓力高，但同時指近期經濟前景惡化，增長勢頭會在短期內保持疲弱。她明確表示，9月可能加息，也可能暫停加息，但不會減息，意味市場別過早預估利率周期好快會逆轉。

回看聯儲局今次的議息聲明，用詞方面基本上無甚變化。作為聯儲局主席的鮑威爾再三重申，將按照整體經濟情況決定是否繼續加息，並稱接下來的經濟數據「可能意味着9月份再次加息，或者維持利率不變」，不斷用這種模棱兩可的廢話回答記者提問。

唯一可以確定的是，鮑威爾重申了他認為今年內不會減息的預測，但考慮到一年多前他過去多次「打倒昨日的我」的表現，這番言論的參考價值不高。

分析估美元債息末季回落 市場則繼續押注加息周期已經結束，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員們估計9月的議息會議上維持利率不變的機率高達80%，今年內不再加息的機率則約70%。

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig亦表示，今次應該已是本輪貨幣政策周期的最後一次加息，除非經濟前景急劇惡化，否則「任何關於降息的觀點都應該推遲到2024年」。

申萬宏源宏觀分析師王茂宇指出，聯儲局並未排除進一步加息可能，若9月之前美國經濟、通脹數據不出現超預期走弱，則可能仍會加息。

王氏認為，美匯指數、10年期美債孳息率於第三季度仍可能隨着市場對貨幣政策預期的波動而高位震盪，但第四季停止加息後，兩者回落趨勢「還是比較確定的」。Craig的觀點亦類似，他預計美國加息周期結束後，美元將恢復下行趨勢，特別是如果衰退風險繼續減弱，而且沒有避險需求提振美元匯價。這最終可能會支撐亞洲股市前景，因進口通脹下降，亞洲區內貨幣走強，各國央行或會考慮減息路徑以支持經濟活動和內需。

另外，日本央行今日公布議息結果，安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt估計，該央行將會按兵不動，暫時不會調整孳息率曲線控制（YCC）政策，可能會等待更多經濟數據出爐。

美國聯邦基金基準利率 歐洲央行存款利率