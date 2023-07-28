GREENWICH平均呎價1.89萬

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，首張價單屬「超級優惠價」，已反映加息因素，並刻意壓低首批售價，希望引起市場關注。他相信，市場的壞消息已盡出，看好下半年樓價走勢。項目部署周六起收票。

較1期低21% 367萬入場 該盤折實呎價較同系列第1期必嘉坊‧曦匯一年前推出的首批平近21%。而是次首張價單提供56伙，包括11伙開放式戶、40伙一房戶、3伙兩房戶，以及兩伙三房戶，實用面積215至490方呎。100天現金付款計劃設最高10%折扣，折實價367.83萬至905.49萬元，折實呎價17,108至20,379元。按定價計首批市值約3.1億元。

價單顯示，首批共11伙折實價屬「3字頭」，全屬開放式戶，入場戶為6樓C室，實用面積215方呎，折實呎價約17,108元。一房折實價485.28萬元起，兩房折實價781.65萬元起。價單亦設建築期付款，折扣率3%，並提供樓價85%的一按貸款。二按最高為樓價40%，部分貸款額提供首年不需償還本金及利息的「供款假期」。

資料顯示，同系列項目第1期必嘉坊‧曦匯在去年6月首推68伙，折實平均呎價約23,888元。而同系列第2期必嘉坊‧迎匯去年11月首推的56伙，當時折實平均呎價21,238元，今期亦已低約11%。

項目兩期共設7個示範單位，發展商昨日率先開放兩房連裝修經改動示範單位予傳媒參觀，參照2A座20樓C室搭建，實用面積447方呎。集團營業經理陳詠慈稱，該單位屬向海兩房戶，首張價單或會包括其中。

21 BORRETT ROAD 1期標售四房戶 同系港島半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，自本月中公布中止與新加坡華瑞資本的交易後，落實下周一起以招標形式發售9樓6號四房戶，實用面積2,169方呎。