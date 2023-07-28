市場料港年內再上調利率

美國聯儲局加息後，香港銀行亦緊隨調高最優惠利率（P），業界認為香港與美國仍存有息差，相信香港今年還有機會再度調升息率。

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港經濟正在復甦，銀行沒有條件大幅增加息率，銀行體系結餘大減，美國加息周期仍未完結，與香港息差不會收窄，今年內仍有機會上調P息，將是影響樓價的最大因素。

銀行資金成本壓力升 另方面，亦有市場人士認為香港加息幅度較預期溫和，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，P息加幅比市場預期的0.25厘為少，相信加息周期已幾近見頂。事實上，自香港通關後，本港樓市仍存在沽壓，但認為聯儲局明年有機會掉頭減息，加上市場已逐漸消化年內加息因素，今次加息對樓市影響不大。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣則預期，聯儲局於9月會暫停加息，但短期內掉頭減息的機會不大。香港方面，種種迹象顯示銀行資金成本壓力正上升，今次上調P息屬意料之內，幅度則較預期溫和。

中原按揭董事總經理王美鳳亦稱，即使美國通脹率已連月降至3%，但聯儲局決心把目標通脹壓至2%，並防止通脹反彈而恢復加息0.25厘。下一次美國議息於9月進行，若通脹回落勢頭持續，料美國今次加息，很大機會屬本輪加息周期最後一次。