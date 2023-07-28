港銀紛加P息1/8厘

加息下供樓壓力變化

美國聯儲局一如預期再度加息0.25厘後，包括滙豐銀行在內等大型銀行周四宣布上調港元最優惠利率（P息）0.125厘，為本港去年9月起的加息周期以來第5度「加P」，累計加0.875厘。

至於金管局按既定機制，上調貼現窗基本利率至5.75厘，即時生效。金管局表示，美國通脹依然高企，高息環境或會維持一段時間，往後的利率走向將取決於未來美國通脹及就業數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響，並呼籲市民承做按揭時要管理好風險。

隨着美國持續加息，港元拆息（HIBOR）已經逐步上升，市民對銀行借貸利率的波動應該有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好相關風險。實際上，與樓按相關的一個月拆息昨日更飆至5.24988厘，乃2007年10月18日以來新高。

港匯創逾半年最強 港匯昨日轉強，兌每美元曾見7.7953，為去年底以來最強。金管局表示，這主要是上市公司派息需求帶動，整體銀行資金管理順暢及穩定，未見資金流出情況。

有財資人士指出，剛過去的半年結，以及6至8月的上市公司派息季節，一般都是資金需求高峰，銀行須提前作資金需求部署，故料短期內拆息仍有上升壓力，港匯亦會持續偏強。此外，鑑於銀行體系結餘已跌至低位，港美息差料會逐步收窄，意味港息仍有上升空間；而銀行在資金需求上升之下，料將繼續上調定期存款利率，以吸納市場資金。