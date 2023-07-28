息魔再襲 元朗單日8宗劈價 個別減7%

香港再度加息，二手樓市更趨淡靜，不少業主昨日即時劈價，單在元朗區已有至少8宗，個別上車盤減幅更逾7%，而屯門及將軍澳區則出現準買家「縮沙」個案。

兆山苑劈50萬 買家照縮 元朗區7月交投不多，暫錄約49宗二手買賣，按月再跌逾25%。中原王勤學表示，昨日市場連錄減價放盤，其中，富來花園B座低層單位，實用面積約283方呎，即減30萬元，最新開價390萬元。同區蝶翠峰10座放盤，實用面積約582方呎，都降價30萬元，現以650萬元放售。

北角業主主動減價。世紀21日昇稱，健威花園C座高層兩房海景單位放盤，實用面積約446方呎，原先開價820萬元，昨日一口氣減70萬元，現以750萬元放售，減幅逾8.5%，呎價約16,816元。

樓市前景慘淡，劈價都「冇人吼」。置安居蘇永耀指，屯門居屋兆山苑實用面積約546方呎單位，已補價自由市場開價400萬元，上周獲還價350萬元洽購，當時未肯減價。他指，直至昨日加息，業主主動降價50萬元，減幅約12.5%，但準買家都放棄入市。

香港置業劉浩勤稱，將軍澳中心9座高層兩房戶，開價729萬元，獲還價660萬至670萬元，買賣雙方一直拉鋸，而昨日買家已表示會暫緩入市。

事實上，不少業主在加息前已劈價或蝕讓沽貨。美聯李廣順稱，荃灣中心10座低層F室，實用面積約425方呎，原則兩房改三房，6月開價438萬元放盤，早前已降至410萬元，終售396萬元，呎價約9,318元，約6年帳面仍蝕37萬元。

利嘉閣鮑允中透露，觀塘凱滙II第5座低層M室套三房戶，放盤一個月，連減3口共160萬元，連租約售1,240萬元，呎價約15,442元，約4年半帳蝕約103.2萬元。

藍灣半島低200萬沽 市區中上價屋苑錄更大減幅。世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島8座極高層G室套三房戶，減價100萬元，周三晚以850萬元沽，低估價約200萬元，呎價約14,286元。