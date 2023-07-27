輪商精選：美團睇升 考慮18056
周二美團(03690)股價跟隨大市急彈，昨日早段低見131.8元後，跌幅逐漸收窄，並於收市前反彈，收市報134.9元，升0.07%。
中央政治局日前召開會議，10年來首次提出要活躍資本市場。此外，有券商指國務院促進改善私營企業經營環境，加快改善企業現金支付情況，該行繼續偏好互聯網行業的首要行業。
觀察個股認證資金流向，美團好倉於日前見有資金留意，本周一錄得約450萬元流入。淡倉於近日亦見有資金留意，周二錄得約810萬元流入，為當日第二多資金流入的個股相關資產，僅次騰訊控股(00700)淡倉。
部署淡倉留意17106
就近日市況表現，投資者在部署時可考慮選擇高敏感度的條款產品作部署，敏感度愈高代表認股證的變動愈能緊貼正股表現。但投資者亦需注意當中的風險，選擇合適自身投資取態及市況的產品作部署。
投資者如看好可留意美團認購證18056，行使價155.1元，10月20日到期，實際槓桿7.4倍，為集高槓桿、高敏感度於一身的產品。相反，看淡可留意美團認沽證17106，行使價126.9元，12月22日到期，實際槓桿4.2倍，為貼價、高敏感度之選。
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