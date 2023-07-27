股市估市：內房紓困措施見效需時

內地7月政治局會議較以往提早舉行，就經濟判斷時提到新的困難挑戰，要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節及政策儲備，態度趨向積極務實。市場焦點在於如何落實「優化房地產政策」以及「化解地方債務風險」。

由於原先市場對於政策的預期不高，在消息提振下，港股周二顯著反彈，惟恒生指數昨日略為調整，跌69點，收報19,365點。基於措施成效需時實現，加上本周3大央行議息，市場續與當局角力，7月加息後利率走勢存在不確定性，估計港股仍維持上落市格局。

內地房地產政策方面，投資者不宜過分放大是次未提「房住不炒」，主要由於過往亦曾出現單次會議未提，及後又再重申房住不炒立場。再者，目前樓市低迷，炒賣活動大減，是次未有強調房住不炒，實屬合情合理。

內地線下消費場景恢復，觀影人次回升，電影製作重拾節奏，今年大片儲備豐富，預期公司將可受惠於電影行業復甦，估值有望獲重估。該股向上阻力位10元，支持位7.8元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）