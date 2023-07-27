新盤出招搶焦
親海駅II推3年定息優惠
長實營業部首席經理郭子威預計，美國聯儲局將會再度加息，親海駅II為三房單位買家推出最新付款辦法，料3年期可節省約9厘的利息支出，並且不設限額，幫助買家置業或換樓。而項目樓書昨日已上載至一手住宅物業銷售資訊網，示範單位於今日開放予傳媒參觀。
集團營業經理陳詠慈補充，是次推出的3年期定息付款優惠，首期只需樓價一成，首年利率為定息一厘，第二年及第3年定息分別為兩厘及3厘，買家毋須提供入息證明及壓力測試。
樓盤提供886個單位，當中三房戶佔112伙，實用面積707至723方呎，全數三房單位均享有海景，預計首張價單將提供該類戶型供買家選擇。
GREENWICH一周兩千查詢
另一個全新市區盤，恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH則有望日內公布首張價單。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目過去一周已接獲逾2,000個查詢，反應不俗。首張價單定價貼市，料與同系列第2期相若，或會提供貼合專才所需的按揭計劃。
發展商昨首度開放示範單位予傳媒參觀，參照27樓A室搭建，為連家具無改動示範單位，實用面積492方呎，屬兩房連儲物室間隔，廚房以開放式設計。單位室內設計以灰白色為主調，客飯廳設有趟摺門，外連38方呎的三合一露台及工作平台。據悉，示範單位內展示的家具擺設將贈予買家。
同系住宅項目亦錄成交，啟德HENLEY PARK沽出1B座25樓L室，為實用面積384方呎一房戶，成交價801.36萬元，呎價約20,869元。至於已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，亦以647.08萬元售出項目25樓B2室，實用面積256方呎，一房間隔，呎價約25,277元。
維港滙I成交價2750萬
此外，信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，最新沽出1座16樓C室，實用面積966方呎，採三房連儲物室及多功能房間隔，成交價2,750萬元，呎價約28,468元。
新界新盤也有買賣，新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，透過招標沽出優景閣第1座地下A2室兩房特色戶，實用面積384方呎，連247方呎花園，成交價723.84萬元，呎價18,850元。
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