新盤出招搶焦

親海駅II推3年定息優惠 長實營業部首席經理郭子威預計，美國聯儲局將會再度加息，親海駅II為三房單位買家推出最新付款辦法，料3年期可節省約9厘的利息支出，並且不設限額，幫助買家置業或換樓。而項目樓書昨日已上載至一手住宅物業銷售資訊網，示範單位於今日開放予傳媒參觀。

集團營業經理陳詠慈補充，是次推出的3年期定息付款優惠，首期只需樓價一成，首年利率為定息一厘，第二年及第3年定息分別為兩厘及3厘，買家毋須提供入息證明及壓力測試。

樓盤提供886個單位，當中三房戶佔112伙，實用面積707至723方呎，全數三房單位均享有海景，預計首張價單將提供該類戶型供買家選擇。

發展商昨首度開放示範單位予傳媒參觀，參照27樓A室搭建，為連家具無改動示範單位，實用面積492方呎，屬兩房連儲物室間隔，廚房以開放式設計。單位室內設計以灰白色為主調，客飯廳設有趟摺門，外連38方呎的三合一露台及工作平台。據悉，示範單位內展示的家具擺設將贈予買家。

同系住宅項目亦錄成交，啟德HENLEY PARK沽出1B座25樓L室，為實用面積384方呎一房戶，成交價801.36萬元，呎價約20,869元。至於已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，亦以647.08萬元售出項目25樓B2室，實用面積256方呎，一房間隔，呎價約25,277元。

林達民認為，美國加息步伐有望即將見頂，故相信現時是買樓好時機。 BAKER CIRCLE‧GREENWICH連家具示範單位參照27樓A室為藍本搭建，實用面積492方呎。