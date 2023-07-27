海雲軒賣803萬低估價15%

二手樓價跌勢加快，近日連錄多宗低價轉讓。深井海雲軒有套三房海景單位劈價至803.8萬元沽出，低估價約15.7%。

愛炫美3個月平11%沽 晉誠地產李德鴻表示，上述單位為2座中層A室，實用面積約680方呎，3月開價960萬元，累減156.2萬元獲同區客購入自住，呎價約11,821元，單位約8年帳面升值約5.8%。同類型更低層單位5月成交價達870萬元，即僅約兩個月賣平近8%。

收租業主棄守。中原伍潔玲指，荃灣海之戀‧愛炫美2A座中層B室四房戶，實用面積約1,161方呎，內地客一手買入後一直收租，上月租約期滿，開價2,450萬元放售，並主動降價至2,380萬元，終以2,160萬元售，呎價約18,605元，約6年帳面僅升值約5%。據了解，同類型單位過去3個月成交價達2,440萬元及2,300萬元，期內跌價約11%及約6%。

銀主亦積極出貨。世紀21奇豐廖振雄稱，西貢上洋村單號屋同類物業減價472萬元，以1,328萬元易手，低市價約10%。