二手蝕讓飆

利嘉閣報告指，上半年私宅虧損個案佔整體比例約14.6%，亦屬14年新高。至於同期獲利比例約84.6%，按半年計下挫約2.8個百分點，已連跌10個半年。

期間錄得的11,381宗獲利買賣登記中，每宗平均賺幅只有約49.5%，亦創10年半新低，按半年計已8連挫，較去年下半年再跌約3個百分點。

曉薈傳貶25% 晉海II破底 臨近美國議息前夕，近日二手市場再錄多宗蝕讓成交。九龍城曉薈頂層特色戶，實用面積約700方呎，2018年一手購入價逾1,800萬元，呎價近2.6萬元，市傳上址於二手市場曾叫價1,800萬元放盤。資料顯示，單位終以1,350萬元登記轉售，呎價跌至約19,286元，約5年帳面貶值逾25%，樓價蒸發逾450萬元。

事實上，新供應氾濫，令個別地區半新盤二手價受壓。利嘉閣溫錦駒指，將軍澳日出康城晉海II的3A座中層F室，實用面積約343方呎，一房間隔，累減84.2萬元後售出，成交價603.8萬元創屋苑歷史新低，呎價約17,603元。原業主持貨不足5年，帳面虧損約55.1萬元離場，期內樓價跌幅約8%。

浪翠園兩房料呎售$8627 大型屋苑再現呎價「8字頭」成交。市場消息透露，深井浪翠園1期3座極低層兩房單位，實用面積約466方呎，市傳以402萬元售出，成交呎價僅約8,627元。單位於2019年購入，帳面蝕近70萬元，貶值約14.5%。據了解，該屋苑本月已錄得至少兩宗損手成交個案。

九龍站一帶二手屋苑本月連錄貶值買賣，繼凱旋門日前損手後，中原胡鴻洲稱，尖沙咀名鑄中層B室，實用面積約817方呎，剛以約1,938萬元轉手，呎價約23,721元。原業主於2019年購入，帳面蝕逾90萬元離場。

他又指，7月全區暫錄約10宗二手買賣，受惠於新按揭措施，有最少6宗為樓價1,500萬至2,000萬元成交。

二手私宅蝕讓個案近年變化