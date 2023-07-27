●港元拆息昨個別發展，其中與樓按相關的一個月拆息報5.12827厘，連續7日企於5厘以上。另隔夜拆息稍回落至4.18964厘；一星期及兩星期拆息分別報5.08476厘及5.10411厘；3個月拆息升至5.18196厘；6個月期跌至5.20571厘；12個月期升至5.33054厘。