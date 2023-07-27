簡訊一覽
●中國電力(02380)豪擲107.85億元人民幣現金向母公司國家電投掃入多個風力及太陽能發電項目，遍布中國21省，涉及營運總裝機容量7,531.7兆瓦，另有1,736.6兆瓦在建，而去年底風力和太陽能發電的合併裝機容量14,395.9兆瓦，交易完成後相關產能將大增。
●在內地從事教育及直播電商等業務的新東方(09901)公布，截至5月底止第四季轉賺2,895.9萬美元（約2.25億港元），扭轉上年同期蝕1.89億美元。季內收入8.6億美元，優於市場預期的8.179億美元。
●粵海置地(00124)預期，截至6月底止半年盈轉虧，錄股東應佔虧損不多於2.2億元，原因包括物業銷售溢利按年減少，且部分物業項目存在減值迹象，集團於期內計提了存貨減值撥備。
●港元拆息昨個別發展，其中與樓按相關的一個月拆息報5.12827厘，連續7日企於5厘以上。另隔夜拆息稍回落至4.18964厘；一星期及兩星期拆息分別報5.08476厘及5.10411厘；3個月拆息升至5.18196厘；6個月期跌至5.20571厘；12個月期升至5.33054厘。
●香港上海滙豐銀行透過滙豐香港，與和記港口印尼簽訂合作諒解備忘錄，共同推廣香港與印尼的海上貿易。雙方將透過訊息分享、本地和跨境融資，以及市場發展等，探索香港與印尼海上貿易的機遇和業務合作。
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