華客121億掃澳洲樓

自年初內地全面解封後，大量內地資金到海外置業，澳洲正是其中一個熱門的投資地。澳洲財政部公布，來自內地的買家在截至今年3月底止的首3個財政季度，已在當地購入23億澳元（約121億港元）的住宅物業，以倍計拋離排在之後的香港、越南、台灣等地買家；若以上一個完整財政年度的24億澳元作對比，相信截至今年6月底止的財政年度全年數字很大機會錄按年增長。

澳洲財政部轄下「外國投資審查局」（Foreign Investment Review Board）公布最新統計數字披露，內地買家在今年首3個月大手掃入共7億澳元（約40億港元）的澳洲住宅，平均每日購入780萬澳元的物業，名列各國之冠，按季大增一億澳元。排在第二及第三分別是來自香港及越南的買家，同樣在本年度購入4億澳元（約21.12億港元）住宅；若以季度計，兩地買家均在今年首季購入一億澳元物業。其他上榜的買家分別來自台灣、新加坡、印度、英國等地。

通脹放緩 或再凍息 此外，澳洲統計局公布，當地第二季消費價格指數（CPI）按季上升0.8%，升幅是2021年第三季以來最低水平，亦低於市場預期的1%，主要受惠汽油成本下跌；按年升幅則由之前的7%，放緩至6%，低於市場預期的6.2%。若單計6月，通脹按年升5.4%，按月收窄0.1個百分點。最新數據增加了澳洲央行下周延長暫停加息的可能性。

次季澳洲核心通脹指標截尾均值按季升0.9%，按年升5.9%，兩者均低過預期。數據公布後，澳元兌美元曾報0.6768，下跌0.31%，兌港元報5.2764。