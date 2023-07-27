GIC擬續投資中企

新加坡主權財富基金GIC公布，截至3月底的2022至2023財政年度之5年年度化名義回報率為3.7%，創7年最低；若以過去20年平均實際回報率計為4.6%，按年高出0.4個百分點，也是自2015年以來最佳表現。首席投資總裁鍾哲雄（Jeffrey Jaensubhakij）向外媒稱，儘管地緣政局緊張，公司仍熱衷投資在中國境內開展業務，且不涉向美國出口的中國企業。

GIC在年度報告指出，全球經濟面臨緊縮的貨幣政策及財政政策，雖然整體通脹開始緩減，但「潛在通脹仍然具有黏性」；又指這可能迫使核心的發達經濟體央行在更長時間內保持較高政策利率，以令通脹回復至接近目標水平。在該公司的投資組合中，美國項目繼續佔據大部分，達38%；其次是亞洲（不包括日本），佔23%；歐元區佔9%。

星工業生產減4.9% 該基金行政總裁林昭傑則直言：「我們還沒有走出困境」，「政策緊縮的後果還能在經濟和市場中感受到」，強調GIC首要任務是提高彈性，以保護其投資組合免受通脹影響，故打算加倍投資房地產及基礎設施等提供穩定長期投資回報。

此外，新加坡經濟發展局公布，該國6月工業生產按年降4.9%，連跌9個月，幅度小於市場預期的跌6.8%；季調後按月回升5%，勝市場預期的升3.8%，結束連跌兩個月的弱勢。