IMF促日棄YCC政策 準備收水

日本央行將在周五公布議息結果，此前國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）敦促日央行放棄孳息率曲線控制（YCC）政策，保持政策靈活性，為貨幣緊縮政策做好準備。

古蘭沙表示，日本通脹可能面臨上升壓力，繼續在央行目標2%之上，建議央行保持寬鬆貨幣政策。不過，有指現階段距離央行上調短期利率仍很遙遠，而是否調整孳息率曲線控制政策，取決於如何平衡其好處及代價。

在日本央行召開議息會議前夕，日圓匯價顯著轉強，兌每美元周三曾高見140.6，單日升0.21%，折合每百日圓兌港元報5.552，同時拖累日經平均指數昨收跌14點或0.04%，報32,668點。至於股神巴菲特旗下巴郡持有的5大商社股價亦向下，跌幅介乎0.15至0.73%。而日本東證指數（TOPIX）收跌兩點或0.1%，報2,283點。

全球糧價看升15% 另邊廂，隨着黑海穀物倡議中斷疊加印度限制稻米出口，IMF估計全球糧食價格今年或升10至15%。古蘭沙不諱言，印度應改變有關做法，又認為印度相關決定帶來的後果，與黑海穀物倡議停止一樣，推升其他國家的食物價格。

他又指，觀乎目前環境，該等限制將加劇其他國家食物價格波動，並可能引發報復措施，而IMF鼓勵取消有關措施，因會對全球造成傷害。