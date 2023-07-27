Visa上季跨境支付額多17%

自新冠疫情陰霾消散後，全球旅遊業持續復甦，帶動跨境支付需求。電子支付公司Visa公布截至6月底止季度業績，期內跨境支付交易額按年增長17%，撇除歐洲內部交易後增長更達到22%。相比之下，整體支付額按年增幅只有9%，意味着旅遊消費比起本土消費增長趨頭更強勁。

Visa行政總裁Ryan McInerney表示，跨境旅行復甦「繼續按照我們預期的速度進行」。目前跨境支付交易額（不計歐洲內部）已經較2019年時期高出36%。他續指，大多數地區的夏季旅遊有所回升，包括進出亞洲的旅遊；歐洲中部、中東及非洲（CEMEA）的入境旅遊；歐洲的出境旅遊均出現強勁增長。

不過，他亦提到，美國的旅遊仍徘徊在2019年新冠疫情爆發前的水平。另邊廂，雖然中國內地跨境旅遊持續改善，但「仍處停滯狀態，即遠低於2019年的水平」。

經調整純利升6.9% 從Visa的支付額亦可以判斷出消費及通脹的趨勢。McInerney指出，上季美國支付額按年增長只有6%，惟符預期；美國以外的國際支付額增長則達12%。他進一步解釋指，自3月以來，無論消費能力高低的消費者支出均保持穩定，數據並未表明消費者群體的行為發生任何變化。故他推斷，美國支付額增長放緩的主要驅動力是通脹放緩，而且消費能力迄今為止仍保持彈性。

業績數據方面，Visa上季收入按年升4.36%至81.23億美元；淨利潤則下跌2.37%至41.56億美元。季內經調整後純利則為44.99億美元，按年升6.96%。