微軟雲服務 增長響警號

憂AI收入升幅不明顯 燒錢投資數據中心 憑藉投資ChatGPT開發商OpenAI、陸續於既有產品引入其開發成果，微軟在今年人工智能（AI）投資熱潮中如魚得水，但最新業績指引給投資者潑冷水，預告Azure雲服務的收入增長今季會進一步放緩，AI相關收入只會緩步增長，還要為新的雲服務加碼投資數據中心，拖累股價周三早段跌3.95%。

業績公告顯示，截至今年6月底止第四季（上季），微軟按年多賺19.95%至200.81億美元。收入當中約57%來自智能雲分部，錄239.93億美元，按年增速進一步放緩至15.32%。這個分部大致分為「伺服器產品」及「Azure及其他雲服務」兩部分，撇除匯率變動，前者收入上季按年持平，延續之前4季零增長或低單位數增長。

市場更關注的是Azure，行政總裁納德拉提到，6月底止財政年度雲相關收入約1,100億美元，它佔超過一半，可是上季收入按年增長進一步失守30%，降至27%，財務總監霍德預料今季（截至今年9月底止）會跌到25至26%。

儘管納德拉強調，面向企業的Azure OpenAI，5月中客戶總數不過是4,500個，短短兩個月後已經達到1.1萬，投資者關係部總監古迪納夫（Kendra Goodenough）來個「預期管理」，說需求信號非常真實，但興趣強歸強，對收入的影響不會太大。

全年收入漲6% 6年最慢 截至6月底止財年，微軟收入為2,119.15億美元，增長6.88%，為6年以來首度低於10%，撇除匯率變動後為11%。為了開源節流，在截至去年底的第二財季，公司已經解僱了一萬名員工，其中包括Azure和安全軟件等關鍵業務的員工。本月，有傳其位於華盛頓州雷蒙德的公司，額外裁減了部分在銷售與支援等領域的員工。

此外，公司更為其名為Miscrosoft 365 Copilot的Office AI工具定價每用戶每月30美元，以增加收入來源，支持資本開支，包括擴充數據中心，以及購買運行複雜的AI系統所需的晶片。公司截至6月底止的第四季資本開支為107億美元，按季增加29億美元。

另一方面，談及收購遊戲開發商動視暴雪一事，霍德表示「將專注與未批准的監管機構溝通」。微軟上季遊戲收入按年增長1%，其中Xbox內容及服務收入按年增長5%，但來自遊戲機本身的收入因為銷量下跌，按年倒退13%。

今季業績展望差過預期 消費疲弱對微軟的影響不限於Xbox，Windows授權（Windows OEM）收入也因為個人電腦（PC）銷情持續不振，按年倒退12%。這兩項產品乃微軟MPC（更多個人運算）分部的重要組成部分，上季收入按年倒退3.84%至139.05億美元，為3大列帳分部唯一倒退者，亦是微軟上季總收入增幅進一步放緩至8.33%的原因。

展望今季，微軟預料收入538億至548億美元，以中間值543億美元計，按年增長8.33%，不及市場預期的550億美元。

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