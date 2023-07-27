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龍門陣
國家電網營收冠中企500強
國家電網去年營收超過4萬億元。
《財富》2023年中國500強排行榜揭曉！以過去一年營業收入計，國家電網以5,300億美元（約4.13萬億港元）位居榜首，中國石油(
00857
)和中國石油化工(
00386
)則緊隨其後位列第二及第三位，營收各有4,830.19億美元和4,711.54億美元。至於蘋果公司（Apple Inc.）最大代工企業鴻海精密則排名第5，營收有2,225.35億美元，是排名最高的台灣地區公司。
工行最賺錢
今年500家上榜的中企，2022年總營業收入達15萬億美元，淨利潤達7,171億美元。最賺錢的3家公司均是內銀，分別為工商銀行(
01398
)、建設銀行(
00939
)及農業銀行(
01288
)，淨利潤介乎385.23億至535.89億美元。
台積電以333.42億美元淨利潤排在利潤榜第5位，騰訊控股(
00700
)淨利潤則按年跌19%，以279.84億美元排在利潤榜第6位。這10間企業去年總利潤約3,087億美元，佔上榜公司利潤總和約43%。另長和(
00001
)以46.84億美元排第30位。
淨利潤率方面，排首5位的企業，有3家是鋰電池相關行業，分別是天齊鋰業(
09696
)、青海鹽湖工業和贛鋒鋰業(
01772
)，其中天齊鋰業淨利潤率為59%，排利潤率榜第二位。
《財富》又提及，內地3家互聯網代表企業，除京東集團(
09618
)營收有約5%增長，阿里巴巴(
09988
)和騰訊的營收均按年下降，拼多多營收則升約39%，盈利逾46億美元。
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