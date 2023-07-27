官媒料激活資本市場政策密集推出

中央政治局會議表明「要活躍資本市場」之後，中國證監會連日召開工作座談會，更強調從投資、融資及交易端等方面綜合施策，進一步突出穩字當頭的6大重點工作；官媒亦料下階段資本市場基礎制度將進一步完善，激發市場活躍度的政策有望密集推出。

中證監：保持IPO常態化 中證監主席易會滿近日作出下半年工作報告，重點工作將包括合理保持首次公開招股（IPO）、再融資常態化；高質量建設北京交易所、做好境外上市備案管理工作；促進A股公司常態化分紅的機制安排；堅持股債聯動，續保持房企資本市場融資渠道穩定等。中證監又指，政治局會議體現中央對資本市場的高度重視和殷切期望，當局將貫徹國務院促進民營經濟發展壯大的意見，支持民企通過資本市場實現高質發展，提升平台企業常態化監管。

國家發展改革委近期亦持續分頭召開民企座談會，以充分聽取各行業民企面臨的困難及政策建議。繼周二披露在廣東調研及聽取製造業民企意見後，昨通報發改委副主任李春臨與香港送貨平台Lalamove的母公司貨拉拉、家具產銷商美克美家等民企交流，並赴新疆、福建等地調研時，與紡織及醫療類民企開會。當局官員亦與圓通速遞等物流企業進行交流，還調研了家政社區一體化發展情況；另有派員赴中關村機器人產業創新中心調研，官方明顯有意釋出撐民營經濟的信號。

富達國際全球首席投資總監Andrew McCaffery相信，內地政府仍專注於支持經濟復甦，政治局會議主力積極擴大內需消費及穩就業等，但過程中政府不會推出大規模的刺激經濟措施，持續撐經濟的政策足以實現今年5%的經濟增長目標。目前中央及地方政府正推出措施提振就業，恢復企業尤其是中小企信心，對促進青年就業最有效用，長遠而言青年失業率料將下降。

國際評級機構惠譽旗下惠譽博華亦料，下半年政府繼續致力於穩定居民、民營經濟等各主體信心，並恢復和擴大需求，加力提效財政政策及實施貨幣政策。惟考慮到復甦勢頭減緩，決定下調今年經濟增速預測至5.3%，比4月時上調的5.8%預測減慢。

人民幣匯率方面，由官方開出的中間價報7.1295兌每美元的逾一個月高位，按日上調111點子，惟在岸價昨午收跌149點子，報7.1514，離岸價曾跌穿7.16。