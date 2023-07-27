惠譽：內房企銷售若未復甦 難償債

受困債務問題的內地房企正努力化解財務危機，繼萬達集團旗下萬達商管兌付過去周日到期一筆本金4億美元的美元債本息後，綠地控股旗下一筆5億美元票據亦已在周一支付5%未償面額、涉資2,250萬美元款項。不過，國際評級機構惠譽指，若房地產市場銷售無法持續復甦，大部分受困房企將面臨償債難關。

截至5月底止，2021年第四季以來發生債務違約的大部分中資房企，已完成債務重組或取得重大進展。惠譽卻指，這些解決方案本質上屬於債務延期償付而非可持續性的永久債務重組，因樓市下行周期比之前更嚴重，這限制了房企的可選方案。

即使房企將全部存量債券重組為期限較長、分期兌付的新債務，仍可能面臨償債風險，因相關房企銷售表現尚未好轉，且建設相關資金流出，續令其流動性和槓桿率承壓。

近日召開的中央政治局會議雖未再提及「房住不炒」，但美銀指，鑑於過去數年多項政策令市場失望，預期投資者仍持觀望心態。同時，該行維持樓市復甦非單靠政策放寬，也要見到整體房企收入前景改善的看法，並更關注民營開發商流動性問題，故料內房股將維持波動，直到投資者看到更果斷的提振經濟政策。

內地4大資產管理公司（AMC）之一的中國東方昨重申，穩妥參與受困房企風險處置等，截至6月底累計開展47個房產風險化解項目，推動保障3.68萬套商品房按期交付。