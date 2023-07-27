日產去季賺58億 調高全年盈測

全球各大車企最新業績均報捷。其中，受惠北美和日本市場產銷量增加以及弱日圓帶動，日產（Nissan）截至6月底止的首財季業績顯示，純利1,054.75億日圓（約58.66億港元），按年升1.23倍，遠超市場估計的792.3億日圓（約44億港元）；且將全年純利預測上調近8%至3,400億日圓（約189億港元）。

業績公告顯示，集團上財季收入有2.91萬億日圓，按年升36.51%。按地區劃分，日本收入按年升30.41%至4,706.38億日圓，北美升51.26%，其中美國收入增長48.05%至1.18萬億日圓，亞洲區則跌8.06%至1,992.42億日圓。

此外，日產下調了截至明年3月底止財年的汽車銷量預測，料全球銷量僅增長12%至370萬輛，低過之前預期的400萬輛，同時將內地銷量預測由113萬輛下調至80萬輛。

該企昨亦宣布，將向長期夥伴雷諾（Renault）即將剝離的電動汽車部門Ampere投資最多6億歐元（約6.63億美元），又指雙方已根據2月宣布的框架達成了「最終協議」，預計相關計劃將在第四季完成。

保時捷首6月銷售利潤漲10% 至於主打生產跑車等高端汽車的保時捷亦公布，截至6月底止的上半年營業收入按年增長14%，至204.3億歐元；銷售利潤升10.63%，至38.5億歐元。期內銷售回報率為18.9%，按年倒退0.5個百分點，但符合介乎17至19%的目標區間；而上半年集團全球新車交付量按年增長14.73%，達167,354輛。

另歐洲汽車廠Stellantis截至6月底止的上半年業績同樣超出預期，受惠供應鏈和物流問題緩解，以及成本削減措施見效，期內利潤錄109.18億美元，按年增長37.16%；收入983.68億美元，按年升11.78%；經調整後的經營利潤率為14.4%，超越市場預期的12.2%。

Stellantis行政總裁唐唯實（Carlos Tavares）指，擬與供應商採取更加密切的合作，進一步降低成本，且進一步調整其在美國和歐洲的布局，因法國和意大利政府向其施壓，要求該企在當地生產更便宜的汽車，以保留就業崗位。