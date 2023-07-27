寧德半年賺207億 飆1.5倍

存貨6個月減36% 動力電池全球市佔續升 有中國A股「股王」之稱，亦是全球鋰電池產業龍頭企業的深圳A股上市公司寧德時代，剛交出一份亮麗的成績表。該公司公布，截至今年6月底止半年股東應佔盈利按年上升1.53倍至207.17億元（人民幣‧下同），每股盈利4.7201元；營業收入按年上升67.51%，至1,892.46億元，反映中國電池企業在全球電動車電池市場保持着領先的地位！

研發費用98億 增七成 該公司的存貨變動具有行業風向指標的作用。6月底存貨為489.1億元，較去年底大幅降低36.21%，佔總資產比重下降5.13個百分點至7.63%。公司指，持續加強存貨周轉，優化庫存管理，上游部分原材料價格亦有所下降。期內研發費用投入98.5億元，按年增長70.77%。

寧德時代的海外市佔率也不斷提升。SNE Research數據顯示，前5個月公司動力電池使用量全球市佔率達36.3%，按年提高1.7個百分點，而海外動力電池使用量市佔率達27.3%，按年增長6.9個百分點。公司又指，與境內外客戶合作持續深化，進一步獲得多家海外主流車企新訂單，並與多家海外儲能客戶達成戰略合作。

另內媒報道，碳酸鋰期貨開市已滿3個交易日，碳酸鋰期貨主力合約LC2401在本月25日合約觸及漲停，報每噸22.59萬元。多間公司表示，已關注碳酸鋰期貨市場，但在採購交易方面，仍以簽訂長協議與大單為主，對於期貨市場仍持觀望態度。業內人士認為，碳酸鋰期貨可有效修正和調節商品價格，上市公司可將上述期貨這產業工具用好，豐富交易渠道和對沖風險的手段。

獲福士投資 小鵬美股曾飆42% 此外，中國乘聯會昨公布，內地7月狹義乘用車零售銷量預計173萬輛，按月跌8.6%，按年跌4.8%，主因去年同期受購置稅政策刺激及基數較高情況影響。其中，7月新能源車零售銷量預計約62萬輛，按月跌6.8%，按年增27.5%，滲透率約35.8%。乘聯會指，7月市場需求略有回落，總體表現相對平穩，呈正常季節性走勢，而下半年預計更多依靠各地方區域性政策對車市構成穩定支撐，難以為車市帶來超預期的強刺激。

寧德時代中期業績摘要