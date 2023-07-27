可口可樂加價奏效 次季多賺33%

全球通脹開始有回落迹象，惟可口可樂上季依然靠着加價實現穩健的業務增長。該公司公布了截至6月底止一季業績，期內收入按年升5.71%至119.72億美元（約933億港元），純利按年升33.7%至25.47億美元（約198億港元）。雖然季內出貨量與去年持平，但調整定價及產品組合仍帶來了約10個百分點的收入增幅，惟部分遭到負面匯率影響所抵銷。

亞太區出貨量增 業績公告顯示，可口可樂上季純利增長，主要由於去年同期錄得3.51億美元的其他虧損入帳。在強勁的業務表現帶動下，公司亦提高了全年業績指引，包括把全年內生收入增長（撇除併購及出售）預測上調了一個百分點，料增長8至9%；可比每股盈利增長預期測料介乎5至6%，同樣較此前上調了一個百分點。

就產品出貨量而言，有汽飲品的出貨大致持平，雖然亞太區及拉丁美洲地區表現強勁，但遭到歐洲、中東及非洲銷量下跌所抵銷，主要是由於俄羅斯業務停運帶來的影響。值得留意的是，在標準版的可口可樂出貨量持平之際，無糖的可口可樂Zero Sugar反而增長5%，主要受到拉美、北美銷量提振。

公司又提到，其於亞太區的出貨量按年增長2%，增長動力主要來自印度、中國、泰國及越南；而產品售價及組合變化帶動的增長為5%。

值得留意的是，作為可樂競爭對手的百事公司，此前公布的業績同樣好過預期，而且也是主要透過產品定價調整實現增長。換言之，飲品公司在全球通脹尚未完全消退的情況下進取地加價，成功地轉嫁了生產成本，消費者亦照舊買帳。可口可樂股價周三早段曾升0.27%，百事公司則跌0.4%。