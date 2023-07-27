道指低開131 基金估債市下半年更波動

市場觀望聯儲局議息之際，美股周三早段反覆偏軟，道指曾跌131點，報35,306點；標指跌11點，報4,556點；以科技股為主的納指跌69點，報14,074點。

Snap季蝕29億 股價重挫 隨着聯儲局加息周期即將接近尾聲，摩根大通估計，如果當局就此停止在接下來的會議中加息，標指會有0.25至0.75%的漲幅；而如果表明會繼續加息的話，標指則會下跌0.5至1%。

展望後市，基金公司普徠仕估計，全球主要央行將於下半年結束加息周期，預期債券市場的波動將會加劇，尤其當前市場反覆憂慮通脹或經濟衰退。

企業消息方面，社交應用程式SnapChat母公司Snap公布截至6月底止一季業績，期內收入按年倒退3.89%至10.67億美元；淨虧損3.77億美元（約29.4億港元），相對去年同期蝕4.22億美元。該公司此前曾表示，正在重組廣告業務部門，惟業績數據似乎反映相關戰略收效甚微。Snap股價早段曾挫20.14%。

飛機製造商波音上季業績亦勝預期，期內收入按年增長18.4%至197.51億美元；淨虧損1.149億美元，按年由盈轉虧，惟虧損幅度小過預期。

該公司於上季交付了136架商用飛機，按年增加了12.39%。公司表示，波音737客機產量正在增加至每月38架，並計劃在未來兩年達到每月50架。波音股價早段曾升5.63%。

飛機引擎有問題 RTX續跌 前稱雷神技術（Raytheon Technologies）的軍工及航天公司RTX Corporation，旗下飛機引擎生產商普惠（Pratt & Whitney）產品被發現有缺陷，意味着多架空中巴士A320 neo客機需要拆除共1,200個引擎並進行詳細檢查。消息拖累RTX股價於周二大跌10.22%，並於周三早段續跌2.36%。

先前於銀行業危機中一度面臨倒閉風險的西太平洋合眾銀行（PacWest）宣布，將與另一家同為地區銀行的加州銀行合併。PacWest股東每一股將轉換為加州銀行的0.6569股。兩家銀行合併後亦會向投資者出售股份，籌資4億美元。PacWest股價早段曾大漲23.24%。

另外，數據顯示，美國6月新屋銷售按月跌2.5%，至以年率計69.7萬間，遜市場預期。