恒指回吐 大摩：市場須更多政策刺激
市場觀望美國聯儲局議息結果，經過上一日大升後，港股昨日出現回吐。美資券商摩根士丹利表示，資本市場須要更多政策刺激，才能令升勢長久。
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恒生指數昨低開93點，更曾低見19,245點，之後跌幅收窄，收市報19,365點，挫69點或0.35%；國企指數跌55點或0.83%，收報6,549點；科技指數收報4,218點，下跌38點或0.91%。全日成交額僅876.06億元，按日少38.75%。
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儘管內地政府提出多項支持疲弱經濟的方向，市場已消化利好因素。大摩發表報告指，投資者信心依然脆弱，如果不迅速採取可行的寬鬆政策，特別是針對內地房地產行業，市場對中國復甦的信心或會消退。該行直言，若要股票市場長遠復甦，短期內須出台更詳細的解決方案，預期中央會在8月底至9月初的重要會議中再推出更多結構性改革計劃的時間表，並以國企及負債高企的地方政府資平台為重點。
展望後市，信誠證券聯席董事張智威表示，內地中央政治局會議未有具體提出政策支持經濟，港股並未突破一浪低於一浪的形態，本周五期指結算日前，市況或較波動，料恒指於18,600至19,500點區間上落。
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