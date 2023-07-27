恒指回吐 大摩：市場須更多政策刺激

恒生指數昨低開93點，更曾低見19,245點，之後跌幅收窄，收市報19,365點，挫69點或0.35%；國企指數跌55點或0.83%，收報6,549點；科技指數收報4,218點，下跌38點或0.91%。全日成交額僅876.06億元，按日少38.75%。

儘管內地政府提出多項支持疲弱經濟的方向，市場已消化利好因素。大摩發表報告指，投資者信心依然脆弱，如果不迅速採取可行的寬鬆政策，特別是針對內地房地產行業，市場對中國復甦的信心或會消退。該行直言，若要股票市場長遠復甦，短期內須出台更詳細的解決方案，預期中央會在8月底至9月初的重要會議中再推出更多結構性改革計劃的時間表，並以國企及負債高企的地方政府資平台為重點。