產經

恒指回吐 大摩：市場須更多政策刺激

港股昨受壓，成交額更按日少逾38％。（中新社圖片） 港股昨受壓，成交額更按日少逾38％。（中新社圖片）
港股昨受壓，成交額更按日少逾38％。（中新社圖片）
市場觀望美國聯儲局議息結果，經過上一日大升後，港股昨日出現回吐。美資券商摩根士丹利表示，資本市場須要更多政策刺激，才能令升勢長久。
騰訊網易未獲批遊戲版號
恒生指數昨低開93點，更曾低見19,245點，之後跌幅收窄，收市報19,365點，挫69點或0.35%；國企指數跌55點或0.83%，收報6,549點；科技指數收報4,218點，下跌38點或0.91%。全日成交額僅876.06億元，按日少38.75%。
大型科網股拖低大市，國家新聞出版署發布7月國產網絡遊戲審批訊息，批出88個遊戲版號，包括心動公司(02400)及創夢天地(01119)等，而騰訊控股(00700)和網易(09999)則無份。百度集團(09888)及京東集團(09618)跌逾1.8%；阿里巴巴(09988)挫1.36%；騰訊跌1.15%。
北水又彈入 73億掃3大ETF
大市沽空金額155.63億元，較上日減少31.59%，但盈富基金(02800)沽空金額升48.1%。港股通77.83億元淨流入，其中37.07億元湧入盈富，另有分別30.99億元及5.01億元淨買入恒生中國企業(02828)及南方恒生科技(03033)，這3隻南向通交易所買賣基金（ETF）標的俱扭轉上日淨賣出，一共吸「北水」73.09億元，繼續「彈出彈入」。
儘管內地政府提出多項支持疲弱經濟的方向，市場已消化利好因素。大摩發表報告指，投資者信心依然脆弱，如果不迅速採取可行的寬鬆政策，特別是針對內地房地產行業，市場對中國復甦的信心或會消退。該行直言，若要股票市場長遠復甦，短期內須出台更詳細的解決方案，預期中央會在8月底至9月初的重要會議中再推出更多結構性改革計劃的時間表，並以國企及負債高企的地方政府資平台為重點。
展望後市，信誠證券聯席董事張智威表示，內地中央政治局會議未有具體提出政策支持經濟，港股並未突破一浪低於一浪的形態，本周五期指結算日前，市況或較波動，料恒指於18,600至19,500點區間上落。
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