TikTok傳下月美推電商平台

中資平台「內捲」（即非理性競爭）鬥到國際！內地短片社交平台抖音國際版TikTok據報於8月初在美國，推出電子商務平台，售賣中國製產品，以增加收入渠道，勢與電商拼多多旗下海外版Temu、快時尚平台Shein有一番惡鬥。

外媒引述消息指，TikTok採用與亞馬遜類似的銷售模式，讓用戶在同一頁面上瀏覽不同商家的產品，包括衣服、電子產品和廚房用具等，而TikTok將負責為商家提供儲存、運輸、行銷、交易、物流和售後服務。只有產品售出後，公司才會向供應商支付款項，亦會退回不受歡迎的產品，避免堆積庫存。

向中資同業挖角 報道指，該公司於3月已着手研究電商的運作，兩個月後在英國和沙特阿拉伯開始推出類似服務。原計劃在今年春季，於美國發展第三方電商平台，但基於面臨的政治不確定性，美國商家不願意參與，故計劃有所延遲。

TikTok目標全球商品交易總額（GMV）由去年不到50億美元，今年大幅增加4倍至200億美元。進軍美國電商市場，將進一步拓大用戶生態，令公司變現渠道更多元化。目前正招聘專業買手，部分從其他中資同業Temu、Shein等「挖角」，相信導致行業競爭會加劇。

事實上，TikTok仍要面對美國政府的壓力。該公司曾被指控洩漏用戶私隱，蒙大拿州5月更完成立法，全面禁止程式在境內運作，據報有官員更要求TikTok出售美國業務，否則禁令可能擴展至全國。