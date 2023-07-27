港股退市成風 科企撐場

為了使香港作為國際金融中心的角色得以發揮，恒指公司不久前才宣布將自11月起把香港主要上市的外國公司，納入恒指及科指選股範疇，昨日更發表網誌，指恒生外國公司綜合指數（HSFCCI）月內錄得逾9%的升幅，帶動年初至今指數回報重返正數，跑贏恒指。

消息帶挈歐舒丹飆8% 不過，距離歐舒丹具備染藍資格約3個月，外媒引述消息指，歐舒丹可能獲大股東兼主席Reinold Geiger提出私有化建議，並計劃未來到巴黎或其他歐洲市場重新上市，消息推動歐舒丹股價昨一度升逾13%，高見23.7元；收報22.8元，升8.83%。

即便如此，該股年內仍累跌6.37%，不計昨日更累跌近14%，反映股價表現不濟，未能反映公司資產價值，也不利公司融資支持業務發展，可能是大股東想為公司在港打退堂鼓的原因。截至發稿前，歐舒丹管理層並未就傳聞作回應，而有關外媒報道，亦沒披露相關的私有化計劃詳情。

券商富瑞分析，在港上市的國際公司可能轉到其他市場掛牌，目的乃尋求提升公司估值、增加股份流動性及避免中美緊張關係影響港股氣氛。該行維持對歐舒丹的「買入」評級，目標價30.2元。另中信里昂表示，歐舒丹首財季銷售符合預期，考慮到之前股價調整，把投資評級上調至「買入」，目標價26.1元。

港交所行政總裁歐冠昇接受本地傳媒訪問時指，對於推動香港與印尼企業在兩地雙重上市的潛在可能性，雙方合作仍屬早期階段，目前仍在協調。他相信，今次合作備忘錄主要目標之一乃合作研究推動跨境上市，料有助印尼企業獲取資本並推動增長。至於今年以來印尼交易所集資額超越香港，他稱兩地各有優勢。

回說新股消息，螞蟻集團據報正計劃進行重組，剝離部分非核心業務。消息指，螞蟻考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，排除在主要實體之外，而這個實體會申請中國的金融控股牌照；部分股東已獲告知有關計劃。一旦螞蟻完成重組，取得有關牌照，便可以準備赴港上市，這有別於2020年般尋求滬港兩地掛牌。

有傳螞蟻正計劃進行重組，準備赴港上市。 今年以來提出私有化建議的港股