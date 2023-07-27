港股退市成風 科企撐場
歐舒丹傳私有化 螞蟻擬重組鋪路港掛牌
市傳剛擺脫監管陰霾的螞蟻集團擬進行重組，為再赴香港上市鋪路，有望為低迷已久的香港新股市場注入一絲活力之際，卻再傳有香港上市公司加入退市行列，即新的未到，舊的又覓去意！事緣昨日傳出國際護膚品公司歐舒丹(00973)可能獲大股東提出私有化建議。不斷有上市公司尋求私有化或退市，一定程度反映港股估值極度低迷，令企業上市功能大打折扣，變相「趕客」，這個根本性問題不改，只怕單純從商業角度考慮，就連中企來港上市都會變得猶豫！
為了使香港作為國際金融中心的角色得以發揮，恒指公司不久前才宣布將自11月起把香港主要上市的外國公司，納入恒指及科指選股範疇，昨日更發表網誌，指恒生外國公司綜合指數（HSFCCI）月內錄得逾9%的升幅，帶動年初至今指數回報重返正數，跑贏恒指。
消息帶挈歐舒丹飆8%
不過，距離歐舒丹具備染藍資格約3個月，外媒引述消息指，歐舒丹可能獲大股東兼主席Reinold Geiger提出私有化建議，並計劃未來到巴黎或其他歐洲市場重新上市，消息推動歐舒丹股價昨一度升逾13%，高見23.7元；收報22.8元，升8.83%。
即便如此，該股年內仍累跌6.37%，不計昨日更累跌近14%，反映股價表現不濟，未能反映公司資產價值，也不利公司融資支持業務發展，可能是大股東想為公司在港打退堂鼓的原因。截至發稿前，歐舒丹管理層並未就傳聞作回應，而有關外媒報道，亦沒披露相關的私有化計劃詳情。
券商富瑞分析，在港上市的國際公司可能轉到其他市場掛牌，目的乃尋求提升公司估值、增加股份流動性及避免中美緊張關係影響港股氣氛。該行維持對歐舒丹的「買入」評級，目標價30.2元。另中信里昂表示，歐舒丹首財季銷售符合預期，考慮到之前股價調整，把投資評級上調至「買入」，目標價26.1元。
交投少 年內12企提私有
歸根究柢，港股持續低迷，繼續驅使上市公司「執包袱」離場。本報統計，年初至今至少有12家公司正式提出私有化，其中戲院股IMAX中國(01970)月內獲母公司提私有化建議，更表明流動性下降限制了公司股份對市場參與者的吸引力，亦不利公司以具備吸引力的條款籌集新資本。
來自新加坡的工人及學生宿舍營運商勝捷企業(06090)早前亦以股份交投量十分有限及無合適機會在港進行二次股權融資活動等理由，將於11月自香港退市，但會保持在星交所主要上市地位。
港交所印尼拓金融合作
不過，即使景氣更低迷，日子還是要過，香港繼續積極拓展海外企業客源。香港交易所(00388)昨日便宣布，與印尼證券交易所簽署合作備忘錄，雙方將在兩地企業跨境上市、產品開發及推動亞洲環境、社會和管治（ESG）和可持續金融方面探索合作機遇，共同推動雙方金融市場的發展。
港交所行政總裁歐冠昇接受本地傳媒訪問時指，對於推動香港與印尼企業在兩地雙重上市的潛在可能性，雙方合作仍屬早期階段，目前仍在協調。他相信，今次合作備忘錄主要目標之一乃合作研究推動跨境上市，料有助印尼企業獲取資本並推動增長。至於今年以來印尼交易所集資額超越香港，他稱兩地各有優勢。
回說新股消息，螞蟻集團據報正計劃進行重組，剝離部分非核心業務。消息指，螞蟻考慮把區塊鏈、數據庫管理服務和國際業務，排除在主要實體之外，而這個實體會申請中國的金融控股牌照；部分股東已獲告知有關計劃。一旦螞蟻完成重組，取得有關牌照，便可以準備赴港上市，這有別於2020年般尋求滬港兩地掛牌。
另外，消息指長城汽車(02333)有份投資的自動駕駛公司毫末智行，考慮明年在港上市集資至多4億美元（約31.2億港元），正就此與潛在財務顧問進行磋商。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：