宏觀剖析：美國金融股可望重拾青睞

美國通脹率急劇下降，職位招聘也有所放緩，休閒和酒店等周期服務業在第二季僅增加58,000個職位，強勁服務需求正在消退。正如疫情期間商品需求急增後在2022年減弱一樣，今明兩年創紀錄的服務需求波動也將跟隨走弱。

憧憬聯儲結束緊縮幣策 對市場特別正面的是，通脹放緩速度甚至比勞動力市場放緩更快。美國聯儲局去年收緊政策後，樓價才剛開始下跌，該滯後的通脹推動因素可能會在未來房地產復甦中明顯收縮，因此，預期房地產行業及就業將加劇疲弱。

以上的事態發展，或將令聯儲局暫停加息時間比6月的一個月更長，為聯儲局開始結束限制貨幣政策奠定基礎，最有可能在2024年開始。隨着通脹調整後的實際債券收益率飆升，繼續看好優質固定收益工具，其收益率高於2024年市場能提供的收益水平。美元下跌並非因為美國經濟崩潰，而是因為聯儲局繼續緊縮措施的可能性降低，亦令新興市場固定收益大放異彩，並進一步提高投資組合收益率。

優質銀行股具投資價值 美國銀行股自金融危機以來面臨加強監管審查，與科技股優異表現成強烈對比，目前不認為科技股長期跑贏是不合理，但如果當未來幾周科技股公布業績時未能延續憧憬人工智能（AI）的利好因素後，過度投資估值偏貴的科技股而低配落後行業的投資者，或將面對投資組合表現失望的風險。

隨着通脹降溫和經濟尾部風險降低，部分金融股似乎有望迎頭趕上。銀行股整體估值僅稍微高於其資產帳面價值，羅素3000銀行指數市帳率為一倍。如果強勁的就業背景使聯儲局在較長時間內維持較高利率，包括金融業在內的價值股相對增長型的科技股或可追落後。

在今年較早時銀行業出現動盪之後，監管機構仍然擔憂銀行體系的資本比率。大型銀行在監管環境仍充滿變數下，一直猶豫是否大幅增加回購和股息，導致上個月壓力測試結果公布後未能積極提振股價表現。然而，相信高質素的美國金融股包括龍頭銀行和資產管理公司，在未來一到兩年內具吸引力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪