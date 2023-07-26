豪宅消息：維港頌4年輸575萬

九龍塘又一村亦錄勁減個案，美聯羅潔儀稱，區內翡翠閣連天台戶，實用面積約801方呎，套三房間隔，累減262萬元或約14.2%，以1,588萬元連車位易手，呎價約19,825元。

被接管山頂洋房上樓書

此外，早前已被接管的山頂歌賦山道15號洋房，樓書昨已上載一手住宅銷售資訊網，物業為一幢3層高獨立屋，設3層地庫，實用面積18,078方呎，另有9,948方呎花園及2,081方呎天台，已任命接管人和經理人。