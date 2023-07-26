豪宅消息：維港頌4年輸575萬
樓市積弱，市區豪宅失去抗跌力，北角維港頌一個套四房單位劈價200萬元售出，原業主持貨約4年帳面勁蝕約575萬元。
中原林志達表示，上述單位為8座極高層A室，實用面積約1,318方呎，享海景，原叫價5,700萬元，減至5,500萬元成交，呎價約41,730元。單位2019年買入價約6,075萬元，現貶值約9.5%。
九龍塘又一村亦錄勁減個案，美聯羅潔儀稱，區內翡翠閣連天台戶，實用面積約801方呎，套三房間隔，累減262萬元或約14.2%，以1,588萬元連車位易手，呎價約19,825元。
被接管山頂洋房上樓書
此外，早前已被接管的山頂歌賦山道15號洋房，樓書昨已上載一手住宅銷售資訊網，物業為一幢3層高獨立屋，設3層地庫，實用面積18,078方呎，另有9,948方呎花園及2,081方呎天台，已任命接管人和經理人。
項目今年5月承接管人命經由代理出售，將於今年9月19日截標。據悉，原業主為祥祺集團主席陳紅天或有關人士，於2016年以約21億元購入。
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