二手疲弱：美孚三房呎售1.04萬 低市價7%

藍籌屋苑樓價跌勢未止，近日市場續錄低價承接，荔枝角美孚新邨三房單位減價65萬元沽出，成交呎價約10,476元，低市價約7%。

香港置業吳志輝表示，上述單位為3期百老匯街56號中層A室，實用面積約778方呎，以約880萬元放盤約3個月，獲區外客睇樓一次，即以815萬元購入投資。原業主1973年僅以8.7萬元購入，單位約50年升值約93倍。

鰂魚涌太古城7月暫錄約7宗買賣。市場消息透露，南山閣中層H室，實用面積約536方呎，成交價888萬元，呎價約16,567元，較估價低約7%。

有收租業主低價沽樓套現。中原許偉業指，葵涌新葵芳花園A座高層6室，實用面積約408方呎，上周開價573萬元，有準買家因要「籌錢」入市，原業主離港前先自行簽訂臨時合約，其後該買家再簽約，以566.8萬元購入單位，低估價逾16%，呎價約13,892元。

康德傳300萬沽 8年低 屯門私人屋苑樓價險守「3球」。市場消息稱，康德花園2座中層B室，實用面積約368方呎，兩房間隔，曾叫價約380萬元，市傳劈價至300萬元沽出，料屬項目約8年的低位，呎價約8,152元。資料顯示，同座極高層戶2021年做價達518萬元。

市區單幢樓減幅更勁。富誠地產曾遠東指，黃大仙萬年戲院大廈低層H室兩房戶，實用面積約466方呎，累減近25%，僅以360萬元售出，呎價約7,725元。資料顯示，該廈低層同室單位，2018年曾售478萬元。

銀主都低價沽貨。中原林龍南稱，北角海峯園同類單位，實用面積約755方呎，以約1,080萬元售出，呎價約14,305元，較原業主不足4年前購入價，單位帳面大幅貶值逾36%。