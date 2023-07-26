九龍新盤掀搶客戰
ONE SOHO現樓擬下月賣
預計下月通知收樓
信置執行董事田兆源表示，ONE SOHO已取得滿意紙，預計於8月起發信通知業主收樓。樓盤迄今累售191伙，套現逾13億元，籌備下月中以市價推售餘貨，屆時會開放連裝修現樓示範單位以供參觀。他相信，專才來港會帶動租賃市場，而該盤位處市區，預料可迎合相關需求。
項目會所以紐約曼哈頓SOHO區為設計藍本，佔地約5,000方呎，主要由3個部分組成，分別為宴會廳、共享休閒空間及戶外花園，另備有燒烤設備、閱讀室、休閒雅座及健身室等。該盤管理費為每方呎約5元。另外，該集團部署下半年推出將軍澳日出康城凱柏峰III。
佳明集團控股(01271)的青衣明翹匯，落實本周六招標發售5伙，間隔均為三房或四房，包括兩伙連平台特色戶，招標期截至10月31日。
GREENWICH樓書已上網
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，BAKER CIRCLE‧GREENWICH提供278伙，主打細單位，其中一房戶佔154伙最多，佔比約55%，實用面積256至315方呎。其次是開放式單位，提供60伙，實用面積212至222方呎。
項目亦設有41伙兩房單位，實用面積345至492方呎。三房單位則有3個，實用面積485至492方呎。同時，樓盤提供20個特色單位，實用面積191至749方呎，當中全盤最大單位屬於四房連套房間隔，附設平台及天台。
他指出，項目最快本周內開價，首張價單將提供不少於55伙，會以供應量較多的一房戶為主，特色單位則有條件以招標形式出售，並透露該盤有機會於本周末進行認購登記。
HENLEY II成交價1462萬
同系啟德THE HENLEY II昨以1,462.33萬元售出1座26樓D室，屬實用面積476方呎兩房戶，成交呎價約30,721元。
親海駅II家電配備涉兩億
市區全新盤亦部署周內開放示範單位。長實集團(01113)旗下的油塘親海駅II，早前披露將會針對外來人才設立「愛才計劃」，並且提供5%折扣。
該集團營業部首席經理郭子威稱，自計劃公布後料已接獲逾1,000個相關查詢，並以一房戶及兩房戶的查詢為主。
他續表示，該盤會視乎天氣因素再決定開價日子。而親海駅I籌備周內上載樓書，將緊接II期發售。該集團營業經理陳詠慈稱，項目單位配備德國品牌家電，全盤家電的零售總值約兩億元。
觀塘首置盤提供2926伙
同系觀塘安達臣道對出港人首置盤5月獲批動工，據屋宇署資料，該盤提供6幢分層住宅及9座洋房，涉2,926伙，實用樓面面積（不計廚廁等）約136至327方呎。據地契條款，該盤單位實用面積須約250至500方呎，當中不少於1,000伙作政府「首置」項目。
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