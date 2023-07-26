●滙豐香港與新加坡吉寶企業旗下基礎設施部吉寶基建簽訂合作諒解備忘錄，研究在減碳領域的合作機會。根據備忘錄，雙方將構建策略合作框架，因應粵港澳大灣區及亞洲區內建築密度高的城市，對減碳和可持續發展的市場需求，一同創造和捕捉相關機遇。