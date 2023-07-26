簡訊一覽
●歐舒丹(00973)截至今年6月30日止的第一財季銷售淨額5.02億歐元，按年增長20.2%，按固定匯率計算增長24.5%，同店銷售上升7.8%。
●華住集團(01179)截至今年6月底止第二季之平均可出租客房收入，已恢復至新冠疫情前、2019年水平的121%；日均房價305元人民幣，按年增長39.8%；入住率81.8%，按年上升17.2個百分點。
●中海石油化學(03983)預計，今年上半年淨利潤17億至17.3億元（人民幣‧下同），較去年同期的淨利潤9.37億元有所增加，主要是期內出售中海石油天野化工67%產生收益8.52億元，撇除此因素之淨利潤將按年減少，主要是尿素、甲醇、磷複肥等主要產品價格下降。
●復星國際(00656)公布，間接附屬公司豫園股份向濟南鐵晟出售金徽酒5%股份，總代價為5.98億元人民幣，所得將用於集團一般資金用途。完成後，其於金徽酒持股量由約25%降至20%，剩餘股權將被記為「於聯營企業之投資」。
●滙豐香港與新加坡吉寶企業旗下基礎設施部吉寶基建簽訂合作諒解備忘錄，研究在減碳領域的合作機會。根據備忘錄，雙方將構建策略合作框架，因應粵港澳大灣區及亞洲區內建築密度高的城市，對減碳和可持續發展的市場需求，一同創造和捕捉相關機遇。
●美國聯儲局表示，瑞信跟已倒閉私人投資公司Archegos的交易存在不當行為，即使多次發出警告，瑞信仍未能充分管理Archegos帶來的風險，基於瑞銀於6月完成收購瑞信，因此，向瑞銀罰款2.685億美元（約20.9億港元）。
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