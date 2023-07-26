絲絲講場：美股大淡友認睇錯市 實情未死心

今年初仲擔心緊經濟衰退嘅美國，如今經濟表現依然穩健、通脹都逐漸回落，形勢一片大好。近期美股表現更加可謂勢如破竹，唔少美股投資者都收穫甚豐。相反，美股淡友們就紛紛「棄械投降」，就連一直以來堅持睇淡美股，以幾乎「每日一篇」報告去唱淡大市嘅著名「星級分析員」、摩根士丹利首席美股策略師威爾遜（Michael Wilson）最終都要認錯轉軚！

Wilson喺最新一份報告中直接「認衰」，坦承寫道「我們錯了」，因為長期睇淡美股而錯失最近期嘅升浪。佢仲解釋話，由於通脹回落導致企業成本減少，今年股市估值高過預期。佢原先對標指今年底嘅目標係3,900點，但當前已升穿4,500點，畀佢嘅預測高近兩成。除非下半年又嚟多場意料之外嘅金融災難，否則佢睇錯市已成定局。

估標指明年中跌至4200點 雖然口頭上認錯，但佢對美股嘅最新預測，係標指明年中大約4,200點，依然低過當前水平，似乎暗地裏「做淡之心不死」。好在Wilson活喺美國，唱淡嘅又係美股，如果喺某啲地方嘅分析員，單單係唱淡股市嘅話，就算估得幾準都難免飯碗不保，再加埋估錯市嘅話……下場一定相當悽慘。

雖然Wilson今次老貓燒鬚，但作為去年《機構投資者》年度最佳投資組合策略師，佢過往嘅預測其實都頗為準確。比如2022年初市場一片唱好聲音之際，佢係少數準確預測美股即將回調嘅分析員，並且之後亦估中幾輪反彈浪。

余絲韻