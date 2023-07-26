美消費信心勝預期 道指早段靠穩

美國7月諮商會消費信心指數報117，高過市場預期的111.8，創下2021年7月以來新高。美股周二早段靠穩，道指曾升24點，報35,435點；標指升9點，報4,564點；以科技股為主的納指升94點，報14,153點。

多個指標預示後市續升 截至本周一，道指已連升11個交易日，創下2017年以來最長的升浪。許多指標亦繼續預示後市可能仍有更多上漲空間，包括有過百年歷史的「道氏理論（Dow Theory）」。LPL Research首席技術策略師Adam Turnquist指出，道瓊斯交通平均指數上周已創下52周新高，而道指（道瓊斯工業平均指數）的表現也有突破，當兩個指數互相引證升勢時，則構成了買入信號。

他引述歷史數據指，當上述兩個指數都出現突破後，標指接下來12個月的平均回報率為10.5%。他又補充指，兩項指數都在大成交之下突破，進一步證明本輪升勢可靠。

話雖如此，摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，全球利率上升、消費者積蓄減及令人不安的地緣政治環境，可能會引發另一輪市場波動甚至是跌浪。在他看來，美股的升勢極度集中在少數大型科技股，意味市場可能存在泡沫；而且宏觀經濟指標很快就會反映出貨幣政策緊縮帶來的滯後影響。

Spotify上季虧損擴大 企業消息方面，美股季度業績期已步入高峰，陸續有更多大型企業放榜。串流音樂播放平台Spotify公布上季業績，期內收入按年升10.92%至31.77億歐元；股東應佔淨虧損按年擴大至3.02億歐元。值得注意的是，Spotify在公布業績前一日正式宣告了加價消息，香港用戶亦受到影響，個人用戶每月訂閱費用從58港元提高至68港元。該公司股價早段跌11.76%。

工業股3M公布截至6月底止一季業績，期內收入按年跌4.33%至83.25億美元；按年轉蝕68.41億美元，主要由於期內有關水污染訴訟案支付103億美元入帳。公司股價曾升4.58%。通用電氣（GE）亦公布，上季收入按年增長18.2%至166.99億美元；淨虧損減少至2,300萬美元，其股價早段升4.19%。